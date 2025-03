Opname kerkdienst vanuit de Kloosterkerk te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PAS LATER BEWOLKT | WEEKEND MET TWEE KANTEN

Het is nog een redelijk mooie dag met vanochtend veel zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag komt er wat bewolking opzetten en pas vanavond is er kans op een beetje regen. Maar ook dat zal niet veel zijn en het wordt nog redelijk zacht met een maximumtemperatuur van 14 á 15 graden.

Vannacht kan plaatselijk eerst nog motregen vallen, maar het wordt droog en daarna komt de zon morgen vrij goed tevoorschijn. Er staat morgen een zwakke tot matige noordwestenwind. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden, en minimum vannacht rond 4 graden.

Zondag is dan weer wat minder want dan komt er een west-noordwestenwind met veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Vooral zondagochtend is er kans op enkele buien, later wordt het droger. Middagtemperatuur ook zondag rond 12 graden. Na het weekend is het weer een aantal dagen droog met maandag half bewolkt weer maar daarna veel zon. Maxmum maandag rond 13 graden, daarna van 16 tot 20 graden.