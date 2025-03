Streekhistorisch Centrum ingenomen met komst HKH Prinses Margriet naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Het Streekhistorisch Centrum is erg blij dat HKH Prinses Margriet der Nederlanden het Namenmonument in het Julianapark te Stadskanaal onthult. Het monument is een eerbetoon aan inwoners uit de voormalige gemeenten Onstwedde en Wildervank (Stadskanaal-Noord) die omkwamen ten gevolge van hun verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ceremonie vindt vrijdagmiddag 11 april plaats van ca. 14:15 – 15:15 uur.

In 2025 viert Nederland tachtig jaren vrijheid. Stadskanaal is op 12 april 1945 bevrijd. Het Streekhistorisch Centrum heeft in overleg met de gemeente Stadskanaal besloten het bestaande Verzetsmonument meer betekenis te geven. Naast de grote kei wordt een Namenmonument geplaatst. Op een plaat van cortenstaal worden de namen vermeld van zestien omgekomen verzetsstrijders.

Drie margrieten

De namen worden vergezeld door een tekst van historicus Hans Onderwater en een afbeelding van drie margrieten. De margrieten werden, vaak als sieraad, gedragen na de geboorte van HKH Prinses Margriet op 19 januari 1943. De bloemen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog een symbool van verzet, hoop en verbondenheid en later van bevrijding en vrijheid. De namen van de omgekomen verzetsmensen, de tekst van Onderwater en de drie margrieten vormen tezamen een nieuwe, belangrijke bladzijde in de geschiedenis van Stadskanaal.

Onthulling Namenmonument

Prinses Margriet loopt voorafgaand aan de onthulling om 14:15 uur vanaf de locatie Stationslaan van Ubbo Emmius in een stille stoet naar het Namenmonument. Leerlingen en inwoners kunnen daarbij aansluiten. Na enkele korte toespraken onthult de Prinses, samen met een leerling, het monument waarna een minuut stilte wordt gehouden. Vervolgens wordt tijdens het hijsen van de Nederlandse vlag het Wilhelmus gezongen door de 18-jarige zanger Kaj Mulder. Aansluitend gaat de Prinses in gesprek met leerlingen van de school en nabestaanden van de verzetshelden.

Het Namenmonument is een ontwerp van Hetty Schuiling van Mijn Staal. Het graveren van de cortenstaalplaat namen Eric Koops en Dicky Brouwer van Schutte Metaal op zich. De plaatsing van het monument wordt gedaan door Stein Smit van Goed Bezig. Het monument komt tot stand door financiële bijdragen van de gemeente Stadskanaal, Stichting Wildervankfonds, SK&Lfonds, BSP fonds en particulieren.

Helen Kämink