Tentoonstelling Uit het Paradijs in Museum Klooster Ter Apel geopend

TER APEL – Vanmiddag is in Museum Klooster Ter Apel de tentoonstelling Uit het Paradijs geopend.

Immense spiraalvormige schilderingen, getufte bomen en een vrouw met kronkelende

slangen over haar gezicht. In de tentoonstelling Uit het paradijs Loopt de bezoeker door labyrint-achtige paden langs hedendaagse en moderne kunst: van videokunst van Guido van der Werve tot fotografie van Juul Kraijer. Maar ook historische werken: grafiek van Salvador Dalì, Rembrandt en Rubens. Centraal staat ‘de reis van de mens’, geïnspireerd op het werk van dieptepsycholoog C.G. Jung en mythedeskundige Joseph Campbell. Hun werk is al jaren een inspiratiebron voor vele kunstenaars, filmmakers (de ‘Hollywoodfilm’) en romanschrijvers. In Uit het paradijs wordt de bezoeker zelf mee op reis genomen. Om vanuit de veilige omgeving – het paradijs – via obstakels uiteindelijk gelouterd naar huis terug te keren.

Heden en verleden

In Uit het paradijs is werk te zien van Sanne Bax, Charlotte Caspers, Nel Klaassen, Stan Klamer, Juul Kraijer, Ralf Kokke, Thomas Trum en Guido van der Werve. Bijzondere bruiklenen zijn o.a. Rembrandts Verloren zoon en Dali’s Divina Commedia, uit onder meer de collecties van Museum Helmantel, Rijksdienst voor

Cultureel Erfgoed, Bassie of the Free Mind en Museum Krona, Met dank aan partner Special Arts, atelier voor ‘outsider art’, is ook werk te zien van Guus Schut, Wijnand de Vries, Anna Worrel en Lenneke Zoeteman.



Beleving

De route van kronkelige paden langs de verschillende werken in de tentoonstelling vormt een labyrint. Net als op de wegen die mensen in hun eigen leven bewandelen en waarlangs zij zich ontwikkelen. Christelijke mythen en symbolen die (ook) in de tentoonstelling te zien zijn, krijgen in deze kunstzinnige spiegeling van de ‘reis van de mens’ een nieuwe betekenis. Kunst, mythologie en psychologie gaan in de tentoonstelling Uit het paradijs hand in hand.



Coproductie

Uit het paradijs is een coproductie van het Bijbels Museum en Museum Krona en een samenwerking met Museum Klooster Ter Apel. Het is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Vermeulen Brauckman Stichting, het Cultuurfonds mede dankzij het Pijlfonds, J.B. Scholtenfonds, Fonds Kerk en Wereld, VSBfonds, Mondriaan Fonds, Doopsgezind Predikfonds en Stichting De Zaaier.

Uit het paradijs. Kunst, mythologie, psychologie in Museum Klooster Ter Apel is voor publiek te zien van 28 maart t/m 26 oktober 2025. Open: di t/m za van 11 tot 17 uur / zo van 13 tot 17 uur Museum Klooster, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel.

www.kloosterterterapel.nl

Foto’s: André Dümmer