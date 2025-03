Voorjaarsmarkt in Vesting Bourtange

BOURTANGE – De historische Vesting Bourtange nodigt u uit om de lente te vieren tijdens de jaarlijkse Voorjaarsmarkt op 12 en 13 april. Het belooft een sfeervol weekend vol plezier en vermaak te worden voor het hele gezin!



De Voorjaarsmarkt biedt een breed scala aan activiteiten voor bezoekers van alle leeftijden. Geniet van livemuziek en optredens van artiesten die de vesting tot leven brengen of bezoek het gezellige kinderplein voor leuke activiteiten voor de jongste bezoekers. Midden op het marktplein staat een prachtige houten kinderdraaimolen, waar kinderen hun hart kunnen ophalen en zich even in een sprookjeswereld wanen.



Maar dat is nog niet alles! Op zondagmiddag staat er een demonstratie kanonschieten op het programma. Stap terug in de tijd en ervaar de kracht en grandeur van historische kanonnen terwijl ze hun donderende saluutschoten afvuren. Een indrukwekkende ervaring die u niet wilt missen!

De markt zelf biedt een gevarieerd aanbod van ambachtelijke kraampjes, waar u kunt snuffelen tussen handgemaakte producten en kunt genieten van heerlijke streekproducten. Ook de vestingwinkels zijn helemaal in voorjaarssfeer, dus er valt genoeg te ontdekken. Of geniet van de gezelligheid op één van de terrassen aan het Marktplein.

Data: 12 & 13 april 2025

Openingstijden: 11.00 – 18.00 uur

Onze musea zijn beide dagen geopend tot 17.00 uur.

www.bourtange.nl

Hendri Meendering