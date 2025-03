Waar blijft ons afval? Westerwolde neemt inwoners mee op excursie

WESTERWOLDE, HEERENVEEN – De gemeente Westerwolde organiseert op 23 april 2025 een gratis excursie naar Omrin Ecopark De Wierde in Heerenveen. Dit is de locatie waar het afval uit Westerwolde wordt verwerkt. Inwoners krijgen zo de kans om met eigen ogen te zien hoe dat gebeurt.

Antwoord op veelgestelde vragen

Omrin is het bedrijf dat in de gemeente Westerwolde het afval inzamelt en verwerkt. Bij veel inwoners leven er vragen over wat er gebeurt met hun afval nadat het is opgehaald. Waarom wordt plastic bijvoorbeeld niet apart ingezameld? En heeft het scheiden van afval eigenlijk wel zin? Deze excursie geeft op al deze vragen een antwoord.

Afvalverwerking zichtbaar maken

Wethouder Henk van der Goot benadrukt het belang van transparantie rondom afvalverwerking: “Het proces van afval inzamelen en verwerken is voor de buitenwereld onzichtbaar, maar er gebeurt zo ontzettend veel! We willen onze inwoners graag laten zien hoe het afval wordt verwerkt en waarom we bepaalde keuzes maken. Door zelf een kijkje te nemen bij Omrin krijgen zij een beter beeld van het proces.”

Programma

Er rijdt een bus vanuit Westerwolde. Inwoners kunnen opstappen in Sellingen bij het gemeentehuis, Vlagtwedde bij de Marke (parkeerplaats achter Rendering) en in Blijham op de parkeerplaats Hoofdweg/Raadhuisstraat, bij de Spar.

12.30 uur Vertrek vanuit Sellingen

Vertrek vanuit Sellingen 12.45 uur Vertrek vanuit Vlagtwedde

Vertrek vanuit Vlagtwedde 13.00 uur Vertrek vanuit Blijham

Vertrek vanuit Blijham 14.30 uur Aankomst bij Omrin

Aankomst bij Omrin 16.30 uur Vertrek richting Westerwolde

Vertrek richting Westerwolde 18.00 – 18.30 uur Terugkomst in Westerwolde (Blijham, Vlagtwedde, Sellingen)

Aanmelden

De excursie vindt plaats op 23 april 2025. Inwoners kunnen zich t/m 16 april aanmelden via westerwolde.nl/aanmelden-rondleiding-omrin. Er kunnen 40 personen deelnemen. Bij grote belangstelling komt er een wachtlijst voor een volgende excursie.

Gemeente Westerwolde