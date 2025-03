Wethouder Erich Wünker te gast bij NUT Oldambt

SCHEEMDA – Op 7 april is tijdens een bijeenkomst van het NUT Oldambt wethouder Erich Wünker te gast.

In de serie van de Oldambtster Kring (DOK) met lezingen onder de titel van ”Nieuwsgierig naar wat mensen beweegt”, waarin bekende mensen uit onze eigen omgeving vertellen aan mensen uit de eigen omgeving wat hen beweegt, is de spreker van maandagavond 7 april 2025 Erich Wünker, wethouder van de gemeente Oldambt.

Een lezing van een man uit Oost-Groningen die graag samen met de inwoners van onze gemeente Oldambt wil werken aan de toekomst. Erich Wünker ziet de noodzaak voor burgers in het hebben van vertrouwen in de lokale democratie. In zijn optiek moeten de inwoners nog iets meer mee denken en mee doen. In de lezing legt Erich Wünker uit hoe hij burgers laat meedenken over zijn taken als wethouder. Hij heeft als wethouder in zijn takenpakket de verantwoordelijkheid voor bij voorbeeld het ondernemersloket, de grondexploitatie, industrieterreinen, vastgoed, accommodatiebeleid, onderwijshuisvesting, gezondheidszorg, internationalisering, toerisme, recreatie en personeelszaken.

U mag opbouwend meedenken met Erich Wünker. Bij voorbeeld: de gemeente Oldambt ontvangt per inwoner vrij te besteden 2.401 euro uit het Gemeentefonds. Gemiddeld van alle gemeenten in Nederland bedraagt de uitkering uit dit fonds 2.293 euro. Dus ontvangt de gemeente Oldambt jaarlijks 108 euro per inwoner meer dan landelijk gemiddeld. Dat is 108 x 38.000 inwoners = 4.184.000,00 mèèr dan gemiddeld. Wat kan de gemeente Oldambt nu meer doen dan een gemiddelde gemeente met die extra 4 miljoen?

En: we willen graag weten waarom een simpele wijziging in het bestemmingsplan zo lang duurt. Tijdens de lezing kunt u ook vragen stellen over de vele uitgevoerde, uitgewerkte en onuitgewerkte plannen die er liggen voor de 15 Oldambtster woonkernen en hun omgeving bv. over de bereikbaarheid, het mobiliteitsplan, impulsaanpak winkelgebied, etc. Actueel daarbij is de invulling van het ziekenhuisterrein. De lezing is niet politiek gericht. Het moge duidelijk zijn dat het NUT onafhankelijk is van enige groepering van politieke, levensbeschouwelijke of economische aard.

07-04-2025 Nutslezing van DOK met de wethouder van de gemeente Oldambt Erich Wünker / locatie lezing Molenstraat 14 te Scheemda, aanvang 20.00 uur. Gezien de grote belangstelling voor deze lezing is het aanmelden per mail wenselijk: reserveren.nutoldambt@gmail.com.

NUT Oldambt, Team Oldambtster Kring