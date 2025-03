Zeehondencentrum Pieterburen redt verstrikte zeehond: ‘Dit had fataal kunnen aflopen’

PIETERBUREN – Maandag ving Zeehondencentrum Pieterburen een zeehond op die met zijn nek verstrikt zat in een visnet. Dankzij de snelle actie van zeehondenwachters werd de zeehond, toepasselijk genaamd Lucky, op tijd gered en naar het zeehondenziekenhuis gebracht. Het dier kon twee dagen na zijn redding weer worden vrijgelaten op Terschelling.



Deze week hebben alle drie de zeehondenopvangcentra in Nederland – Zeehondencentrum Pieterburen, Ecomare Texel en A Seal Stellendam – een verstrikte zeehond in de opvang. Dit benadrukt de toenemende problematiek van visnetten en ander afval in de Waddenzee, die gevaarlijk zijn voor zowel zeehonden als andere dieren in en rond de zee. Zonder hulp kunnen deze dieren ernstig verzwakken en zelfs de dood vinden.



Lucky: pechvogel met geluk

Zeehond Lucky werd in Noord-Holland gevonden, verstrikt in een visnet. Eerder werd hij al gespot bij Petten, maar toen lukte het niet om hem te vangen. Dit keer hadden de zeehondenwachters geluk en konden ze hem veilig naar de opvang brengen. Bevrijding op het strand was niet mogelijk.

Bij de intake van het dier bleken de verwondingen wonderwel niet ernstig. Het net had zijn nek nog niet doorgesneden, en zijn herstel verliep goed. Na twee nachten in de opvang mocht hij daarom weer terugkeren naar de Waddenzee – precies waar hij thuishoort.



Dit sluit aan bij het beleid van het Zeehondencentrum: opvang zo kort mogelijk houden en, waar mogelijk, verkomen. Een langer verblijf zou onnodige stress voor het dier veroorzaken. Strandingscoördinator Emmy Venema bracht hem hoogstpersoonlijk naar zee: “Er zijn geen verwondingen. Lucky heeft geluk gehad en kan nu weer naar huis.”



Groeiend belang van bewustwording over afval in de zee

De impact van menselijk handelen op de oceanen is steeds zichtbaarder en vraagt om meer bewustwording en actie. Zeehondencentrum Pieterburen zet zich in om het bewustzijn te vergroten over de rol van alle levende wezens in het Waddengebied.



Op 26 april opent het Zeehondencentrum daarom haar deuren in het nieuwe WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Hier is niet alleen het zeehondenziekenhuis te bezoeken, maar ook een interactieve tentoonstelling over de Waddenzee. De tentoonstelling laat zien hoe de natuur, de mens en de zee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan het afval in de zee.

Zeehondencentrum Pieterburen