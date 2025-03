Boekenmarkt in de zaal achter de Baptistenkerk in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZON | MORGEN FLINKE BUIEN

Na de lichte regen van gisteravond is het vannacht opgeklaard en het wordt een overwegend zonnige dag. Soms ontstaat er wat bewolking maar dat lost dan ook weer op. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west en door de felle zon is het vanmiddag niet koud met een maximumtemperatuur rond 13 graden.

Vanavond zakt de temperatuur tot 5 graden want dan is het nog helder, maar vannacht raakt het bewolkt en dan stijgt het naar 7 of 8 graden. En in de loop van de nacht gaat het ook weer een beetje regenen.

Morgen staat er een matige tot krachtige west-noordwestenwind en een actieve depressie trekt over Denemarken. Daardoor krijgen wij morgen van tijd tot tijd buien en af en toe opklaringen. Daar zullen ook enkele flinke buien bij zijn, met kans op windstoten. Maximumtemperatuur morgen rond 11 graden.

Na het weekend komt een groot hogedrukgebied uit het westen naar ons toe. Maandag is het ongeveer half bewolkt, daarna is het een paar dagen zonnig. Eerst is het nog een beetje fris, vanaf woensdag wordt het 15 graden en meer.