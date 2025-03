OUDE PEKELA – Louis en Tinie Intres zijn vandaag 65 jaar getrouwd



Vanmiddag kwam Burgemeester Jaap Kuin namens de gemeente Pekela Louis en Tinie Intres uit Oude Pekela feliciteren met hun briljanten huwelijksjubileum.

Hij bracht een mooi boeket bloemen voor ze mee.

Louis Intres is op 10 januari 1934 geboren in Den Haag. Trots liet hij een naambordje zien van een stadje in Frankrijk waar zijn familienaam vandaan komt.

De heer Intres was tot z’n 53e jaar werkzaam als elektrotechnisch tekenaar bij een energiebedrijf.

Op zijn 53 werd hij afgekeurd en mocht niet meer werken.

Hij had één grote hobby, hij verzamelde schaalmodellen van trams en bouwde daar prachtige maquettes omheen.

Tinie (Trijnie) Rijnberg kwam op 20 maart 1940 in Woudenberg ter wereld, al snel verhuisde zij vanwege de oorlog naar haar grootouders in Beerta waar zij de oorlogsjaren doorbracht.

Op haar zesde moest zij terug naar Den Haag omdat ze naar school moest.

Mevrouw Intres leest veel en puzzelt erg graag.

Sinds ze in 1992 naar Oude Pekela verhuisden doet ze actief mee met het zitdansen en bezoekt ze trouw de oefentherapie.

Het paar leerde elkaar kennen toen de heer Intres een keer met zijn oom meeging om een pas gekochte audio installatie te plaatsen bij de familie Rijnberg.

In die tijd was Den Haag de enige stad in Nederland nog een elektriciteitsnetwerk had van 110 volt.

Daarom moest de audio installatie aangepast worden.

Het echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

Vandaag werd het echtpaar bijgestaan door een lieve buurvrouw.