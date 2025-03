Met een Bevrijdingswandeling herdenkt Mussel op 12 april dat het 80 jaar geleden werd bevrijd

MUSSEL – 12 april 1945 was voor Mussel een bijzonder spannende dag. De Duitsers waren op verschillende plekken in het dorp opgesteld maar gelukkig rukte die ochtend de Eerste Poolse pantserdivisie op vanuit Musselkanaal, richting Mussel. Terwijl de projectielen van het Poolse leger over het dorp vlogen, en tot in Alteveer terechtkwamen, vonden in het dorp zelf hevige gevechten plaats. Dankzij de Polen was Mussel rond de middag van 12 april bevrijd en daar zijn de inwoners van Mussel nog steeds dankbaar voor.

Hoewel het inmiddels tachtig jaar geleden is dat dit alles gebeurde, zijn er nog steeds mensen die een levendige herinnering hebben aan die dag in Mussel, of die zich de verhalen van hun familie nog goed herinneren. Zes van deze mensen vertellen op 12 april hun bevrijdingsverhaal, op zes markante plekken in het dorp. Een zogenoemde Bevrijdingswandeling voert langs deze plekken, waar de wandelaars met elkaar kunnen luisteren naar de bijzondere en spannende verhalen over de bevrijding van het dorp.

Het programma begint om 09:30 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Musselweg 66. Om 10:00 uur verzorgt burgemeester Sloots de officiële opening van deze bevrijdingsdag. De Bevrijdingswandeling begint om 10:30 uur. In vijf groepen, met ieder een gids, lopen de wandelaars de tocht van in totaal ongeveer drie kilometer. Om 12:30 uur vindt de afsluiting plaats bij de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Molenstraat 55. Daar staat voor de wandelaars onder meer een kop soep klaar. Ook zijn er kraampjes waar lokale spulletjes te koop zijn.

Om iedereen de gelegenheid te geven na te praten over de dag, de verhalen en de eventuele eigen ervaringen, organiseert het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt aansluitend aan de wandeling een Verhalencafé in de Christelijk Gereformeerde Kerk.

In de agenda van Musselonline.nl staat steeds de meest recente informatie. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bevrijdingsdag.

Jacco Huijssen, Plaatselijke Belangen Mussel en de Commissie ‘Mussel 80 jaar bevrijd’