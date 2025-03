Westerwolde hoopt ongeslagen reeks voort te zetten in en tegen Gieterveen

GIETERVEEN, VLAGTWEDDE – Na het gelijkspel in en tegen Drieborg en vier achtereenvolgende overwinningen op respectievelijk Engelbert, Veelerveen, Groen Geel en afgelopen zondag Nieuw-Buinen, zal Westerwolde er komende zondag alles aan gelegen zijn de zegereeks voort te zetten in en tegen Gieterveen.

Gelet op de eerste ontmoeting tussen beide ploegen op De Barlage in het tweede weekend van november vorig jaar en de verdere statistieken moet dit laatste mogelijk zijn, maar de wetenschap dat Gieterveen er ongetwijfeld voor zal strijden degradatie en ook de nacompetitie te ontlopen leidt op voorhand al tot waarschijnlijk een boeiend treffen. Op zich heeft Westerwolde wel prettige herinneringen aan het spelen in Gieterveen, te meer bijna tien jaar geleden – april 2015 – het kampioenschap in de vijfde klasse werd behaald tegen Gieterveen. Waarschijnlijk zullen Gieterveen en Westerwolde elkaar komende zondag minder ontlopen dan tien jaar geleden het geval was; destijds keerde Westerwolde na een historische wedstrijd met een overtuigende 6 – 0 overwinning huiswaarts.

Gieterveen staat momenteel op de elfde plaats in de vierde klasse B. Van de achttien gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver drie te winnen, vijf gelijk te spelen en tien wedstrijden gingen er verloren. Het doelsaldo van de mannen van trainer Jos Kuiper is 24 – 47. Gelet op de huidige tussenstand en de aan de vierde klasse gekoppelde nacompetitie- en degradatieregeling, zal het voor de Drenten zorg zijn minimaal naar de tiende plaats te klimmen. En omdat Drieborg eveneens veertien punten heeft, zal het restant van de competitie waarschijnlijk een strijd worden tussen deze beide ploegen om de nacompetitie te ontlopen.

Mede door de prima overwinning onder grote publieke belangstelling op zondag 23 maart op De Barlage in Vlagtwedde tegen “aartsrivaal” Nieuw-Buinen (2 – 1), staat Westerwolde nu op de vijfde plaats in de tussenstand. Daarbij aangetekend dat Westerwolde evenveel punten, maar een iets minder doelsaldo heeft dan nummer vier, BNC. De ploeg van captain Rudolf Riks heeft uit de tot nu toe zeventien gespeelde wedstrijden 32 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 40 doelpunten voor en 27 tegen. Omdat de vierde plaats aan het eind van de competitie nog een bonus kan opleveren, moeten de Vlagtwedders ook komende zondag hun beste beentje voor zetten om in het spoor van BNC te blijven.

Scheidsrechter bij Gieterveen – Westerwolde is dhr. J. Slagter. De wedstrijd op sportpark De Hoogkaamp in Gieterveen begint om 14.00 uur. Uiteraard is er ook nu weer de hoop dat veel aanhangers van de roodwitten zondagmiddag zullen afreizen naar de Drentse dreven om hun ploeg ook daar weer de nodige ondersteuning te bieden om zodoende te proberen andermaal drie punten op haar conto te kunnen bijschrijven.

HJ Pleiter