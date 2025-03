Autosportliefhebbers genieten van de ovalraces in Ter Apel

TER APEL – Na een lange winterstop konden de autosportfans vandaag eindelijk hun hart weer ophalen; de ovalraces in het autosporstadion “De Polderputten” in Ter Apel gingen weer van start.

Ook dit seizoen staan weer zeven evenementen gepland. Zes wedstrijden meetellend voor het Int. NK Ovalracing 2025 met in augustus ook weer het tweedaagse Speedweekend. In oktober wordt het autosportjaar wederom afgesloten met de altijd weer spectaculaire autocrossdag.



Dit jaar staat er weer een volledig autosportseizoen gepland waarin zeven verschillende klasses gaan strijden om punten te vergaren voor de Nederlandse titels ovalracing 2025. Daarnaast zijn de spectaculaire Bangerstox tijdens de seizoensopener aan het programma toegevoegd om voor de nodige actie te zorgen. Net als in de voorgaande winters is er door de vele coureurs uit binnen- en buitenland ook in de afgelopen periode niet stilgezeten. Zo zien we weer veel mooi nieuw materiaal en nieuwe deelnemers aan de start.

Juniorenklasse

In de Juniorenklasse, met deelnemers tussen de 11 en 16 jaar, is Cato Caspers uit Kampen de regerend Nederlands kampioen. Hij heeft inmiddels de mogelijkheid vanwege zijn leeftijd om door te stromen naar een andere klasse binnen het ovalracen, hem zien we dan ook terug in de Rookie Rods. Wellicht gaat het Teis Fischer uit Ter Apel dit seizoen lukken om de Nederlandse titel binnen te halen. Halverwege het afgelopen seizoen maakte hij als 11-jarige zijn debuut binnen het ovalracen en maakte meteen een sterke indruk. Hij zal in zijn eerste volledige seizoen ongetwijfeld een gooi naar het kampioenschap gaan doen.



Rookie Rods

In de Rookie Rods, de standaardklasse binnen het ovalracen, die zeer geschikt is als instapklasse, zal ook dit seizoen weer een groot deelnemersveld aan de start verschijnen. Zo staan er ook zes nieuwe coureurs in deze populaire klasse aan de start dit seizoen. Wie de grote kanshebbers voor de titel worden is dan ook de vraag. Zo is Cato Caspers uit Kampen één van de nieuwelingen, hij is de kampioen van afgelopen seizoen in de Junioren. Kan hij ook vechten voor de titel nu hij de stap heeft gemaakt naar de Rookie Rods? De regerend kampioen is Keano Boes uit Vroomshoop, hij zal ook graag zijn titel prolongeren, spanning gegarandeerd in dit goed bezette deelnemersveld.

SuperRods

De SuperRods klasse, waarin de vrijheden in het reglement heel veel mogelijkheden bieden om zeer spectaculaire en razendsnelle raceauto’s op het circuit te zetten, is de laatste jaren weer erg populair geworden. Je zou bijna kunnen zeggen dat ‘oude tijden’ herleven, vanuit de beginjaren van het ovalracen, toen deze klasse met coureurs uit heel Nederland, Duitsland en België zeer sterk bezet was. Op de deelnemerslijst voor de openingsraces is Kevin Zwiep uit Schoonoord terug te vinden. Hij won in 2024 de NK titel gaat dit seizoen dan ook in dit grote deelnemersveld proberen zijn titel te verdedigen. Ook in deze klasse zijn veel nieuwe namen terug te vinden, allen met hele verschillende concepten wat deze klasse zo interessant maakt. Zo zullen bijvoorbeeld routinier Willem Blauw uit Ter Apel en debutant Nick Van Hoogen uit Tweede Exloërmond dit seizoen aan de start verschijnen. Zelfs deelname vanuit België is voor dit seizoen bevestigd.

2.0 Hotrods

De uit Groot Brittannië overgewaaide 2.0 Hotrods brengen al enkele jaren ontzettende spannende en spectaculaire races op de korte baan met zich mee. Met een groot, internationaal deelnemerveld gaat het ongetwijfeld weer ontzettend spannend worden wie zich gaat mengen in de strijd om de Nederlandse titel. Sander van der Heijden uit het Den Bosch won afgelopen seizoen de Nederlandse titel. Maar met zo’n 20 deelnemers per wedstrijd in deze klasse, in een zeer aan elkaar gewaagd deelnemersveld en is een betrouwbare voorspelling van de uitslag eigenlijk niet te maken. Marius Bert uit Bottrop is de Nederlands Puntenkampioen 2024 over alle circuits in Nederland en is eveneens een grote favoriet. Martijn Vowinkel uit Ommen is eveneens meervoudig puntenkampioen bij de 2.0 Hotrods, hij maakt dit seizoen zijn comeback in de 2.0 Hotrods.



National Hotrods

De regerend kampioen bij de National Hotrods is Reimon Bos uit Noord Sleen. Afgelopen seizoen kwam hij erg sterk voor de dag en hij zal dit seizoen opnieuw een gooi naar de Nederlandse titel gaan doen. Maar de concurrentie is sterker dan ooit en heeft zeker niet stil gezeten, zo mag veel verwacht worden van meervoudig Nederlands kampioen en routinier John v.d. Boch uit Rosmalen. Ter Apelers, Mark Teuben en Johan Sanders hebben afgelopen jaar gewerkt om voor hun nieuwe Hotrods de perfecte afstelling te vinden. Hiervan hopen zij in 2025 te profiteren en een gooi te doen naar de Nederlandse titel ovalracen. Ook Arno Gons uit Oude Pekela heeft zijn Ford Fiësta inmiddels zo voor elkaar dat hij mee kan strijden in het sterke deelnemersveld, zo won hij vorig weekend een manche bij de National Hotrods op het circuit in het limburgse Venray.

Bangerstox

Met meer dan 60 deelnemers, crashes, koprollen en veel verbrand rubber zijn ingrediënten van deze absolute publiekstrekker. We spraken altijd van een gastenklasse, maar met vier wedstrijddagen per jaar zijn de coureurs uit de Bangerstox inmiddels vaste gasten van de ovalrace die voor een mooie show en actie op het circuit zorgen. Sybo Huizenga uit het Friese Oudwoude is de regerend Clubkampioen in de Bangerstox. Ook dit seizoen zal hij wederom aan de start staan om te proberen de titel wederom binnen te halen, een enorme uitdaging met zoveel deelnemers op de baan.



Gouden Helm Trofee in de BMW CUP

In de BMW Cup gingen tijdens de openingsraces dit seizoen veel nieuwe deelnemers van start en meteen streden ze om de Gouden Helm Trofee. In deze snelle merkencup klasse stond een prachtig deelnemersveld klaar van routiniers en jonge talenten.

Standaardklasse 2000

Zeer snelle bolides uitgerust met brede slicks zijn in deze klasse de absolute smaakmaker. Afgelopen seizoen werd Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge de Nederlands kampioen voor de twee broers Daniel en Michael Birke uit het Duitse Lingen. Maar dit seizoen is er ongetwijfeld meer concurrentie aanwezig, zo staat ook Rhandy Beens uit Nieuw-Pekela aan de start, hij nam afgelopen seizoen al een keer deel. Maar dit jaar gaat hij voor zijn eerste volledige seizoen.

Daarnaast stonden de Formula Free als gastenklasse aan de start. De Formula Free is een klasse met snelle formule auto’s met diverse type motoren die op meerdere circuits in Nederland actief zijn. Een welkome aanvulling voor de echte raceliefhebbers.

Vanmiddag raakte een persoon gewond. Er kwam een ambulance ter plaatse. Het is niet bekend wat er gebeurd is en of deze persoon meegenomen is naar het ziekenhuis. Naar verluidt raakte bij de crash, waarbij een auto in brand stond niemand gewond.

Meer info over de wedstrijden is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl

Foto’s: Altjo Wubbema, klik hier voor meer foto’s