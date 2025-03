Bloemetje van de Week voor Marjan Hoekstra-Korhorn uit Winschoten

WINSCHOTEN – Wie verdient er een bloemetje? Elke week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt iemand die volgens hen een bos bloemen verdient. Uit alle inzendingen kiezen Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, een winnaar. Op zaterdagochtend bezorgen ze die persoon een prachtig boeket. Bij ons lees je elk weekend wie het bloemetje heeft ontvangen en waarom.

Deze week gaat het Bloemetje van de Week naar Marjan Hoekstra-Korhorn uit Winschoten. Zij werd met liefde genomineerd door haar zus Bea, die in Heiligerlee woont. Daar spraken we met haar af om het boeket te overhandigen. Bea beschrijft haar zus Marjan als een rots in de branding: “Voor mijn lieve zusje, die altijd voor me klaarstond. Zij verdient het.”

Marjan is iemand bij wie je altijd kunt aankloppen. In moeilijke tijden, ook financieel was zij degene die rust bracht, zaken regelde en er gewoon wás. “Papierwerk, zorgen, praktische hulp ze deed het allemaal. En dat deed ze met liefde,” vertelt Bea. Dankzij haar steun kon Bea een nieuwe start maken in een fris ingericht huis, en heeft ze weer ruimte voor geluk.

Bea woont inmiddels drie jaar samen met haar nieuwe partner, na een eerdere scheiding. Toevallig heet haar partner ook Egbert – net als zijn zoon – en daarom noemen ze hem in de familie gekscherend ‘Keep Koning’ om verwarring te voorkomen. Elke maand organiseren de zussen samen met hun partners een gezellige spelletjesmiddag – een initiatief waarin verbinding en plezier centraal staan. Dat typeert Marjan: met kleine dingen veel betekenen, altijd samen en met aandacht voor elkaar.

Bea is 62 jaar, moeder van drie kinderen en trotse oma van zes kleinkinderen – met de zevende op komst. “Vroeger waren we met z’n zevenen thuis: ik heb twee oudere broers en twee jongere zusjes.” De band tussen mij en Marjan (59) is nog altijd sterk. “In 2016 gingen we op uitnodiging van Marjan en Wim met z’n drieën op vakantie naar Bergamo in ItaIië. Wat hebben we daar gelachen. Een herinnering om te koesteren.” Ze kijkt naar Bea en zegt zacht: “De band met jou, Bea, is het mooiste wat er is. Wat er ook gebeurt, bij jou is het altijd weer opgelost. Daar ben ik dankbaar voor.”

Bij het overhandigen van het boeket straalt de warmte tussen de zussen ervan af. In de tuin in Heiligerlee, met de zon op hun gezicht en een kleurrijk boeket in handen, nemen Marjan en Bea even de tijd om stil te staan bij wat ze voor elkaar betekenen.

Marjan zegt: “Dat doe ik met liefde.” En dát is precies waarom zij dit bloemetje meer dan verdient.

