Brandweer rukt uit voor brandalarm woning Drentsemonden

STADSKANAAL – Vannacht is brandweer Stadskanaal uitgerukt voor een brandmelding in een woning aan de Drentsemonden.

Iets na drie uur vannacht (zomertijd) werd brandweer Stadskanaal gealarmeerd voor een woningbrand aan de Drentsemonden in de wijk Maarsveld. In een van de woningen ging een rookmelder af.

De brandweer ging met zowel de tankautospuit als de hoogwerker ter plaatse. Wat er in brand stond is niet bekend. De woning werd geventileerd. Een persoon werd in een ambulance behandeld. Of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was is niet duidelijk.

Bron: 112regioflits