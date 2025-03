Denise Jannah eert Mahalia Jackson in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondag 6 april brengt Denise Jannah een bijzonder eerbetoon aan The Queen of Gospel, Mahalia Jackson. Na het grote succes van de Mahalia Kerkentour zet zij deze ode voort in de Nederlandse theaters.

Denise Jannah, bekend om haar warme en krachtige stem, vertolkt een selectie van de meest iconische en ontroerende gospelliederen van Jackson. Mahalia Jackson, een van de invloedrijkste gospelzangeressen aller tijden, werd wereldwijd beroemd met nummers als I Will Move On Up a Little Higher en speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Haar muziek stond voor hoop, vrijheid en kracht, waarden die ook in deze voorstelling centraal staan.

Denise Jannah wordt tijdens deze bijzondere avond begeleid door Danny van Kessel (piano), Pieter Althuis (bas) en Walther Muringen (drums).

Datum: zondag 6 april 2025

Aanvang: 15.00 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

vanBeresteyn