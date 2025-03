Evelyn geslaagd voor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – De 9-jarige Evelyn Boersbroek uit Winschoten is woensdagmiddag ruimschoots geslaagd voor haar 1e damdiploma. Het examen hiervoor werd afgenomen in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. De examenvragen begonnen met vragen over de spelregels, oftewel de basiskennis, van de damsport.

Examenvragen

Deze grondbeginselen werden overigens allemaal behandeld in het cursusboek niveau 1. Zoals, hoe moet het bord liggen (donker vakje links onder), wit begint, aanraken is zetten, slaan is verplicht, ook achteruit. Met een schijf of dam slaan is gelijkwaardig, m.a.w. damslag gaat niet voor. Meerslag wel, ook achteruit. Indien geen zet meer gedaan kan worden, is de partij verloren. Een niet onbelangrijke regel: eerst de combinatie uitvoeren, pas daarna de schijven verwijderen van het bord. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coup Turc. Een schijf of dam mag slechts één keer over een schijf of dam. Echter wel twee keer over hetzelfde veld. Tevens kwamen de begrippen, aanvallen, verdedigen, offeren, achterlopen, weglopen, oppositie, ruilen, vrije zet, “stille zet” en combineren langs. Tenslotte werd nog aandacht gevraagd voor de vangstelling.

Uitreiking diploma

Evelyn mocht het diploma niveau 1 ontvangen uit handen van voorzitter Johan Tuenter.

Onderhand is Evelyn begonnen met de cursus niveau 2. Deze cursus gaat vanaf de basiskennis stapje voor stapje verder in de theorie, maar begint met de notatie van een partij. Sowieso handig om de wedstrijd na te spelen en/of te analyseren. Vanaf de basiskennis wordt veel aandacht gevraagd voor de zogenoemde “streefstand”. Dit is eigenlijk een kansrijke stelling voor winst in een dampartij, waar geleidelijk naar wordt toegewerkt.

Praktijk

Om het geleerde in praktijk te brengen wordt aangeraden om partijen en toernooien te spelen. Op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten wordt in eerste instantie aandacht gevraagd voor de theorie om daarna met fysieke partijen het geleerde in praktijk te brengen.

De basisschoolleerlingen kunnen hiervoor op de woensdagmiddag aanschuiven in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten. Daarnaast wordt de jeugd in Oost- Groningen, elk seizoen, in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een 6-tal jeugdtoernooien. Daarnaast kan vrijdagmiddag 16 mei deelgenomen worden aan de provinciaal Groningse jeugdkampioenschappen. Dit geldt overigens voor de welpen, pupillen en aspiranten. Eerst staat zaterdag 12 april de halve finale om de NK-titel schooldammen op de damkalender. Oost-Groningen is dan vertegenwoordigd met 5 teams. De welpen, groep 4 t/m 6, in Hoogeveen en de pupillen, groep 7/8, in Hijken.

Geert Lubberink