Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DOORWAAIDE DAG | DROGE WEEK

Het is vandaag allemaal redelijk doorwaaid met windkracht 4 tot 5 uit het westen tot noordwesten, en vlagen van windkracht 6. Wel zijn er geregeld flinke opklaringen, al worden die ook afgewisseld met bewolking en een paar buien die voorbijkomen. Bij dat alles schommelt de temperatuur vanmiddag rond de 12 graden.

Vanavond kan er nog een enkele bui vallen maar vannacht is het droog en dan draait de wind bij naar het noordwesten tot noorden. Minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden.

Morgen is de wind zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten. Dat betekent vrij zonnig weer en stapelwolken en een maximumtemperatuur van 11 á 12 graden. Dinsdag draait wind naar het oosten want dan komt er een sterk hogedrukgebied boven Zuid-Sandinavië terecht. Wij krijgen dan een oostenwind die waarschijnlijk de hele week voor zonnig en erg drogend weer gaat zorgen. Want de luchtvochtigheid gaat omlaag en af en toe heb je windkracht 4 of 5. En daarbij gaan de maxima na dinsdag ook stijgen naar 16 tot 20 graden.