Informatieavond wildpluk jaarcursus

GASSELTE – Op 13 april start de wildpluk jaarcursus van In Het Wilde Weg. Verbinding met de natuur is een belangrijk aspect in deze opleiding. Een jaar lang duiken we in de wereld van de eetbare wilde planten.



We gaan op excursie naar verschillende natuurgebieden in Noord Nederland en gaan koken op het kampvuur met wilde planten en paddenstoelen. Ook de geneeskrachtige werking van planten en paddenstoelen wordt behandeld. Tijdens theorielessen verdiepen we onze plantenkennis, waarbij we planten leren herkennen en gebruiken en ook praktisch aan het werk gaan.



Om een indruk te krijgen van de wildpluk jaarcursus en om elkaar te leren kennen, organiseren wij een vrijblijvende informatieavond in de buurt van Gasselte. Tim en Leah vertellen wat je allemaal kunt verwachten tijdens de cursus. Verder is er tijd om elkaar te ontmoeten en te genieten van een heerlijke maaltijdsoep met wilde planten, een wildplukpesto en wilde kruidenthee.

Datum: donderdag 3 april 18.30 tot circa 20.30 uur

Locatie: buiten bij een kampvuur, nabij Gasselte/ Gieten / Gieterveen

Vooraf opgeven bij In Het Wilde Weg, info@inhetwildeweg.nl of tel.nr. 06-

14136734 (Leah)

Leah Groeneweg