Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

WESTERWOLDE – Het voorjaar breekt aan en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuw nummer van Terra Westerwolda. De veertiende jaargang van het blad trapt af met allerlei interessante artikelen, van een academische zomercursus tot de opkomst van het vrije socialisme in Westerwolde…



Van Westerwolde naar de Flevopolder… en weer terug

Erik Wubs sprak met Bouwie Huiting uit Sellingen, of om precies te zijn: Sellingerzwarteveen. Bouwie vertelt hoe het was om op te groeien in een groot boerengezin in Sellingen en hoe hij via zijn buurman in de Flevopolder terecht kwam. Na jaren in het westen van het land te hebben gewoond en gewerkt keerde Bouwie terug naar zijn geboortestreek. In het interview haalt hij herinneringen op aan zijn tijd in de Flevopolder en zijn band met Westerwolde.



Een Academische Zomercursus in Ter Apel

In de zomer van 1940, aan het begin van de Duitse bezetting, organiseerde de Groningse universiteit een academische zomercursus. Maar liefst 20 hoogleraren en 172 studenten trokken naar het klooster in Ter Apel voor een gevarieerd programma. Dit alles werd vastgelegd in een fotoalbum. In Terra Westerwolda krijgt u een inkijkje in deze bijzondere cursus met discussies in de kloostertuin, corveedienst door professoren en een vossenjacht in het Roelagerbos.



Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in Westerwolde

In de periode van 1890 tot 1940 vormden arbeiders en kleine zelfstandigen een bijzondere sociale beweging: de vrije socialisten. De vrije socialisten streden voor het recht op vereniging en streden voor betere lonen en arbeidsomstandigheden. Ook in Westerwolde kreeg deze socialistische stroming voet aan de grond. In Terra Westerwolda leest u over de opkomst en verdwijning van het vrije socialisme in Westerwolde.



En verder…

Verder leest u in Terra Westerwolda over natuurgeweld dat Westerwolde heeft geteisterd in de negentiende eeuw. Gerda Nijenbrinks-Beer vertelt over naamswijzigingen in het achttiende-eeuwse Westerwolde en hoe dat hier en daar voor verwarring kan zorgen. In aflevering 19 van de serie Uit de geschiedenis van Westerwolde komen dit keer onder andere een verzoek om ontslag uit een tuchthuis en een niet goed gebouwde kerktoren voor. Lieuwe Jongsma, hoofd publiek van de Groninger Archieven, zet uiteen wat het uiteindelijk toch niet volledig openbaar worden van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) voor Westerwolde betekent. En uiteraard vindt u in Terra Westerwolda ook de vaste rubrieken als het laatste nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde en Het portret van…

Lizanne Trenning