Westerwolde vertrekt met remise uit Gieterveen en blijft voor de zesde keer op rij ongeslagen

GIETERVEEN – In een weinig opwindende wedstrijd kwamen Gieterveen en Westerwolde zondagmiddag 30 maart op sportpark De Hoogkaamp in Gieterveen een broederlijke 1 – 1 eindstand overeen. Het duel, behoorlijk beïnvloed door de voortdurende strakke wind die schuin over het door de droogte matig bespeelbare veld blies, kende daarmee in de ogen van menigeen een terechte uitslag. Mede door deze factoren kan de wedstrijd van deze middag misschien achteraf wel het best getypeerd worden als eentje van het “hotseknotsebegoniavoetbal”. Buiten de twee gescoorde doelpunten viel er deze middag bij Gieterveen – Westerwolde helaas weinig te genieten.

Al na twintig minuten spelen kende de wedstrijd de eindstand. Het was Gieterveen dat in de 15e minuut gelukkigerwijs op voorsprong kwam. Een hoge voorzet die weinig effect leek te sorteren, werd onvoldoende verwerkt, waarna de bal in een mêlee van spelers plots over de doellijn van Westerwolde viel. Aangezien er geen beelden van dit doelpunt zijn en de app “Liveuitslagen” aangeeft dat het een eigen doelpunt was, houden we het daar maar op: 1 – 0. Voor Westerwolde het sein nog meer ten aanval te trekken en het was dan ook René v.d. Laan die in de 20e minuut met zijn dertiende doelpunt van het seizoen de gelijkmaak liet aantekenen. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied kon nog half worden gekeerd door de goalie van Gieterveen, maar verdween gelukkigerwijs in de lange hoek: 1 – 1. Het restant van dit eerste bedrijf kende, ondanks de goede wil van beide ploegen, weinig tot geen hoogtepunten en derhalve stuurde de over de gehele wedstrijd gezien beste man van het veld, scheidsrechter Slagter uit Meppel, spelers en begeleiding na vijfenveertig minuten naar de warme thee.

Na de pauze kende de wedstrijd een dito beeld als in het tweede deel voor de rust het geval was. Eigenlijk waren er geen momenten die het beschrijven ervan noodzakelijk maakten. Met drie gele kaarten voor Gieterveen-spelers in zijn notitieboekje, verwees de dienstdoende arbiter na iets meer dan negentig minuten speeltijd deze “hotseknotsebegonia-ontmoeting” dan ook naar de geschiedenisboeken. Leuke en prima bijkomstigheid voor Westerwolde was op dat moment wel dat het nu al zes wedstrijden op rij ongeslagen is.

Omdat ook directe concurrent BNC tot een gelijkspel tegen Veelerveen (0 – 0) kwam, maakte Westerwolde geen optimaal gebruik de vierde plaats in de tussenstand in bezit te nemen. En omdat Buinen haar wedstrijd tegen Gasselternijveen wel in winst wist om te zetten, is de strijd om deze vierde (en misschien wel derde) plaats in de eindstand nog steeds ongekend spannend. Tevens verzuimden de Vlagtwedders door het resultaat van deze middag goede zaken te doen in de strijd om het tweede periodekampioenschap. Volgende week zondag aan Westerwolde om in eigen huis in deze strijd een volgende hindernis te nemen; Gasselternijveen is dan om 14.00 uur de negentiende tegenstander van dit seizoen.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Kjell Luijten – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Frank Riks – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Ben Ophof (75e min. Milan Kater) – Michel ter Horst (70e min. Peter Beens) – Joran Luijten – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. J. Slagter uit Meppel

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 6

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER