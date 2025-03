Bibliotheek Veendam organiseert design week van 5 april t/m 11 april

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 31 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON GAAT DOORBREKEN | BOVEN DE 15 GRADEN

Vanochtend is het nog grotendeels bewolkt met misschien een drup regen, dat bij een graad of 6 en een matige noordenwind. Vanmiddag wordt het allemaal wat vriendelijker met meer opklaringen, later vandaag wordt het zonnig. Maar warm is het niet met een matige noord-noordoostenwind en een maximumtemperatuur van 11 á 12 graden.

Vannacht wordt het rustig met een zwakke noordoostenwind en een minimumtemperatuur rond +1, met kans op vorst aan de grond. Morgen is er een zwakke tot matige oostenwind en dat is het begin van een serie van zonnige dagen met morgenmiddag een paar stapelwolken maar woensdag en donderdag vrijwel onbewolkt weer.

Maximumtemperatuur morgen rond 14 graden, woensdag rond 15 graden en donderdag en vrijdag maxima van 16 tot 20 graden. Daarbij komt vrijdag wel wat meer bewolking maar ook op lange termijn lijkt het stabiel en meestal zonnig te zijn.