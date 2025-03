Brandweer blust autobrand in Ter Apel

TER APEL – Brandweer Ter Apel heeft vannacht een autobrand geblust.

Rond twintig over twaalf vannacht is aan de Johannes Emmenstraat in Ter Apel een VW Golf uitgebrand. Op een cameraopname is te zien dat meteen nadat de auto vlam vatte er iemand richting de Havenstraat wegrende. Naar verluidt is er benzine over de auto gegooid, waarna dit in brand is gestoken.

De eigenaar vraagt getuigen of mensen die bijvoorbeeld opnames hebben die met een deurbelcamera zijn genomen contact op te nemen met de politie 0900-8844.