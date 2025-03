Gezellig voorjaarsfeest mét speurtocht voor kinderen in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op zaterdag 5 april organiseert Geloof in Oldambt een gezellig voorjaarsfeest voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Het belooft een mooie dag te worden!

‘Buurvrouw Truus’, met haar knalroze haren en Amsterdamse accent, hoopt langs te komen met zus Trix tijdens een vrolijke sketch. De kinderen mogen een bloempotje versieren en vullen. Er is een speurtocht over de boerderij, met als thema ‘Op zoek naar nieuw leven in de tuin’. De kinderen kunnen daarin zelf meedoen in het kinderbijbelverhaal van Pasen; zo kunnen ze een broodje mee eten met de Paasmaaltijd van Jezus en zijn leerlingen, maar ook speuren naar lammetjes en bloembollen. En wie weet is er ergens nog wel een eitje verstopt… Ook kunnen kinderen knuffelen met leuke kuikentjes en natuurlijk staat de schmink klaar.

Ouders of verzorgers zijn welkom om te blijven, maar mogen ook rustig even een weekendboodschap gaan doen. Na afloop is er een heerlijke hamburger voor kids én ouders – en ook oudere broers en zussen mogen aanwaaien om mee te genieten.

Informatie:

Voor wie? Alle kinderen vanaf 4 jaar

Wanneer? Zaterdag 5 april

Hoe laat? Inschrijven vanaf 10.00 uur, het programma is van 10.30 tot 12.00 uur

Waar? Hoofdweg 19, Finsterwolde

Kosten? Gratis, met dank aan de sponsors!

Meer info: Social media (@Geloof in Oldambt) / 06 – 54 93 85 08 (Bert)

Christa Noteboom