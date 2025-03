Groningen krijgt eerste slaaptrein van Nederland

GRONINGEN – Goed nieuws voor iedereen die Groningen ver weg vindt: Groningen onderzoekt de mogelijkheid om een slaaptrein naar het noorden van Nederland te lanceren. Met deze unieke nachttrein kunnen reizigers voortaan uitgerust aankomen in de stad, die volgens velen net te ver weg is. Marketing Groningen voert dit onderzoek uit in reactie op de vraag vanuit het werkveld om het toerisme in Groningen te stimuleren.

Groningen ver weg

De eerste ideeën zijn veelbelovend. De slaaptrein, die ’s avonds vanuit de Randstad moet vertrekken, biedt comfortabele slaapcoupés, rustgevende omgevingsgeluiden van de Waddenzee en een ontbijt met Groningse producten, zoals brood van Gronings graan, Groningse kaas en poffert. “We horen vaak dat Groningen ver weg is. Een slaaptrein is de perfecte manier om de reis gevoelsmatig korter te maken,” aldus initiatiefnemer Marketing Groningen. “Reizigers stappen in, vallen in slaap en worden uitgerust wakker in het bruisende hart van het Noorden.”

Groningen slapend bereiken

Marketing Groningen is momenteel in gesprek met verschillende partijen om de slaaptrein mogelijk te maken. “Ons doel is mensen verleiden om naar Groningen te komen. We kunnen Groningen niet dichterbij brengen, maar wel de drempel verlagen om de reis toch te maken. Een slaaptrein maakt de reis comfortabel en aangenaam, je kunt het immers slapend doen. Bovendien zou Groningen hiermee een geweldige primeur te pakken hebben: naar geen enkele andere bestemming in Nederland rijdt een slaaptrein.”

Marktonderzoek

Begin april start Marketing Groningen met een marktonderzoek. Daarmee onderzoekt de organisatie of er interesse is voor het reizen met een slaaptrein. “Als de uitkomsten van zowel het onderzoek als de gesprekken met vervoerders positief is, willen we proefritten organiseren. Daarbij denken we uiteraard niet alleen aan een comfortabele nachtrust, maar willen we ook aandacht besteden aan het ontwaken: wat is er nou fijner dan gewekt worden met de geur van vers gezette Groninger koffie en een lekker ontbijtje van Groningse producten?” Ook denkt de marketingorganisatie na over Groningse merchandise, zoals een Groninger slaapkit, met Gronings slaapmasker en oordoppen. Er gaat immers niets boven een goede nachtrust.

Marketing Groningen