Kinderraad live te volgen bij RTV Westerwolde

SELLINGEN – Donderdag, 3 april, vindt van 10.00 – 12.00 uur in het gemeentehuis te Sellingen de Kinderraad 2025 plaats.

Op die dag mogen 32 kinderen van 16 basisscholen uit de gemeente Westerwolde voor één dag raadslid zijn. Ze gaan debatteren over de besteding van 1.500 euro aan een goed doel. Het college stelt voor om het geld te besteden aan Stichting Kinderen van de Voedselbank. Deze stichting wil kinderarmoede in Nederland bestrijden. Daar mogen ze mee instemmen, maar ze zullen zeker tegenvoorstellen doen voor andere goede doelen. Deze voorstellen hebben ze samen met hun klasgenoten voorbereid.

De Kinderraad is te volgen via Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.westerwoldeactueel.nl klik dan op radio.

Gemeente Westerwolde