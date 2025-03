Klassiek op de Borg met Pianoparty op 11 april

SAPPEMEER – Op 11 april 2025 vindt een nieuwe Klassiek op de Borg plaats. Dit is het tweede concert in de serie klassiek en het belooft een bijzondere avond te worden. Stichting in oprichting Cultuur op de Borg heeft een prachtige Bösendorfer in bruikleen gekregen en dat is een feestje waard. Twee

“Groninger” pianisten, namelijk Greta Gutuleac en Nikolay Dimitrov, zullen een avondvullend

programma verzorgen, zowel solo als duo.



Greta Gutuleac werd geboren in Moldavië, waar de basis werd gelegd voor een levenslange passie

voor muziek. Op jonge leeftijd begon Greta met pianospelen, een reis die leidde naar Nederland, waar

zij een Bachelor in Klassieke Piano voltooide aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Nikolay Dimitrov, geboren in 2001 in Ruse, Bulgarije, is een klassiek en jazzpianist, componist en

muziekgraveur. Hij speelt al piano sinds zijn zesde en componeert sinds zijn veertiende in beide stijlen.

Nikolay heeft meerdere (inter)nationale prijzen in de wacht gesleept en heeft in prachtige zalen

gespeeld. Hij is ook naar Groningen gekomen om te studeren aan het conservatorium aldaar.

De twee jonge pianovirtuozen zullen een schitterend programma brengen met werken van, onder

andere, Rachmaninov en Debussy.



Aanvang: 20.00 uur I zaal open: 19.30 uur

Meer informatie op www.cultuuropdeborg.nl

Adres: Veenborg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer



Cultuur op de Borg

Cultuur op de Borg is opgericht door Miriam de Groot (fluitist) & Gertie Bruin (accordeonist), zij zijn

allebei professioneel musicus en zijn in het najaar van 2024 begonnen met dit initiatief. De programmering van Cultuur op de Borg is heel afwisselend. Het zwaartepunt ligt bij de muziek en

concerten, maar de oprichters hebben ook zeker andere kunstvormen op het oog, zoals literatuur en

beeldende kunst. De kleinschalige culturele evenementen die Cultuur op de Borg programmeert zullen plaatsvinden op en rond Veenborg Welgelegen en heeft onder andere als doel om de Borg meer en vaker open te stellen voor publiek.

