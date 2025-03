DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Tussen zaterdag 23.00 en zondag 0.30 uur is aan de Schonerstraße in Papenburg, ter hoogte van huisnummer 4, een auto (VW) tegen een lantaarnpaal gebotst. Dit gebeurde in een bocht. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.

Haren

In de nacht van zaterdag op zondag zijn tussen 0.00 en 5.00 uur in Haren-Emmeln vernielingen gepleegd. Op een privéterrein zijn voorwerpen vernield en weggenomen. In de omgeving van de St Jozefkerk werd een houten hekwerk van 13 meter vernield. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Meppen

Vannacht is om half één aan de Heerweg in Meppen een vorkheftruck in brand geraakt. De machine kan als verloren worden beschouwd. De schade bedraagt 40.000 euro. De oorzaak is vermoedelijk een technisch mankement.

Tussen vrijdag 21 maart 12.00 en donderdag 27 maart 14.30 uur zijn van een unit aan de Schützenstraße in Meppen in totaal 13 ruiten met stenen ingegooid. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/949-0.