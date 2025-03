Lezing: Haard van verzet en verraad in het kader van 80 jaar Bevrijding van Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 13 april staat er een bijzondere lezing op het zondagmiddagprogramma van het Streekhistorisch Centrum. In het kader van 80 jaar Bevrijding houdt Jan-Willem van de Kolk een lezing over Verzet en Verraad tijdens de Tweede Wereldoorlog in Stadskanaal. Hij gaat daarbij in gesprek met Hans Onderwater, auteur van het boek ‘Mobilisatie, Collobaratie, Liberatie, de jaren 1938-1948 in Stadskanaal’ dat in 1977 verscheen en nog altijd geldt als een standaardwerk over deze periode in de gemeente Stadskanaal. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal.



Van de Kolk gaat voor de pauze in op de verhalen achter de namen van de verzetshelden op het Namenmonument, dat op vrijdagmiddag 11 april rond 14:45 uur wordt onthuld in het Julianapark. Na de pauze vertelt Onderwater.



Hans Onderwater MBE was één van de eersten die diepgaand historisch onderzoek deed naar oorlogsgebeurtenissen in een regio. In 1977 verscheen zijn eerste boek over Stadskanaal. Hij ontving voor zijn latere werk hoge internationale onderscheidingen, waaronder de toevoeging MBE achter zijn naam: Member of the Order of the British Empire.



Zondag 13 april 2025 14:30 uur

Bibliotheek Stadskanaal

Reserveren kan telefonisch 0599-612649 of via deze link

SHC