Opnieuw subsidie voor vernieuwing van collectiepresentaties Groningse musea

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor musea en erfgoedinstellingen binnen de provincie. Deze subsidie is bedoeld om de presentatie van de vaste collectie te vernieuwen of uit te breiden. Door gebruik te maken van digitale middelen kunnen musea aantrekkelijk blijven voor een breed publiek, waardoor de interesse voor het Gronings erfgoed en de archeologie behouden blijft en de collectie langer meegaat. Musea en erfgoedinstellingen kunnen de subsidie vanaf vandaag tot 31 december 2028 aanvragen.

Belang van musea

Musea vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Ze zorgen voor het behoud en beheer van ons erfgoed en trekken bezoekers van binnen en buiten de provinciegrenzen. Met de nieuwe subsidieregeling van de provincie Groningen kunnen musea en instellingen hun vaste collectie vernieuwen en aantrekkelijk houden voor een breed publiek.

Eerdere subsidieronde

In de afgelopen jaren hebben veel musea en erfgoedinstellingen met hulp van de provincie kunnen investeren in de vaste presentatie van hun collectie. Zo heeft Museum Nienoord in de voormalige depotruimte een eigentijdse presentatie over mobiliteit door de eeuwen heen gerealiseerd. Daarnaast heeft Museum Borg Verhildersum in Leens een moderne VR-beleving rondom Ede Staal toegevoegd aan het vaste aanbod.

Provincie Groningen