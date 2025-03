Roel Venema volgt Hennie Sanders op als lid raad van bestuur

SCHEEMDA – Hennie Sanders neemt per 1 juni 2025 afscheid als bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Zij draagt haar werkzaamheden over aan Roel Venema, die al enige tijd aan het Ommelander Ziekenhuis is verbonden als strategisch adviseur. Roel is – op voordracht van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis – door de aandeelhouder (UMCG) per 1 april a.s. benoemd tot nieuw lid raad van bestuur. De benoeming is positief ondersteund door de interne gremia.

Hennie Sanders is van grote waarde geweest voor het ziekenhuis. Destijds is zij op verzoek van het Ommelander Ziekenhuis langer als bestuurder aangebleven dan eerder de planning was. Hennie: “Mijn termijn zit er nu echt bijna op. Ik ben dankbaar dat ik in samenwerking met iedereen mij heb kunnen inzetten voor een duurzame toekomst voor hét ziekenhuis van de regio.”

Samenwerking

De samenwerking in het ziekenhuis en met de omgeving is een van de belangrijke bijdragen die Hennie aan het Ommelander Ziekenhuis heeft gegeven, zegt ook Ruurd-Jan Roorda namens de raad van commissarissen: “Zij is een bron van inspiratie voor zowel collega’s als onze samenwerkingspartners. Die verbinding en nauwe samenwerking zijn van onschatbare waarde en daar zijn we Hennie dankbaar voor.”

Stevig fundament

“Met hart voor de zorg in de regio heeft Hennie ons geholpen om te groeien als organisatie tot waar we nu staan”, aldus bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries. “Op dat fundament bouwen we verder. De komende periode komen er weer nieuwe uitdagingen op ons pad. Met deze bestuurswissel is de continuïteit van het bestuur geborgd.”

Roel Venema

De nieuwe bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis is een ervaren bestuurder. Roel Venema was ruim tien jaar lid van de raad van bestuur van de Isala Klinieken op financieel en organisatorisch gebied. Ruurd Jan Roorda, voorzitter raad van commissarissen: “We zijn blij dat Roel ons als bestuurder komt versterken. Met zijn kwaliteiten en uitstekende staat van dienst in de ziekenhuissector past hij heel goed bij de volgende meerjarenfase van het Ommelander Ziekenhuis.”

Roel: “Ik kijk uit naar de samenwerking in de raad van bestuur en met alle andere collega’s van het Ommelander Ziekenhuis en heb er veel zin in om mijn bijdrage te leveren aan de missie van het Ommelander Ziekenhuis: Samen. De beste zorg. Dichtbij.”

Nieuwe periode

“Roel is een bestuurder met een onderzoekende en resultaatgerichte aanpak en zijn netwerk is van belang voor de verdere positionering van ons ziekenhuis”, aldus Bas Wallis de Vries. “In een nieuwe samenstelling gaan we als bestuur de komende periode onze dienstverlening verder innoveren in het belang van de inwoners van deze regio.”

