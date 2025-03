Special Olympics Evenementen Noord spectaculair geopend in Veendam

VEENDAM – Een jaar lang Special Olympics Evenementen Noord is zaterdag 29 maart Veendam van start gegaan met tal van sport en Fun-activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking uit Groningen en omgeving. Het is de start van een jaar lang Special Olympics sportactiviteiten in de Provincie Groningen e.o. Dit mede in het teken van de viering van het 50-jarig jubileum van Stichting De Brug Provincie Groningen e.o.

Het was één groot feest deze dag in Veendam voor ruim 200 sporters en alle bezoekers. Het programma ging van start met een groots defilé van de sporters in een volle Sorghvliethal. De sporters werden aangekondigd door de dagvoorzitter Atze Lubach en zijn coassistent Roald van Niejenhuis. Daarna volgden welkomstwoorden van Rachel Richardson, directeur Special Olympics Nederland en René Paas, Commissaris van de Koning, waarin vooral het gevoel van trots en de aandacht op het belang van inclusief sporten werd benadrukt. René Paas: “Voor sommige mensen ligt het heel erg voor de hand dat ze gaan sporten en meedoen, maar voor andere mensen is het belangrijk dat dit georganiseerd wordt. Ik geniet met volle teugen om te zien hoeveel plezier ze hieraan beleven”. Daarna werden volgens protocol de vlaggen gehesen.

Uitreiking erepenning Gehandicaptensport Nederland

Een bijzonder moment tijdens de opening was de uitreiking van de erepenning van Gehandicaptensport Nederland aan Joop Sinnige. Uit handen van Marja Spreij, voorzitter van Gehandicaptensport Nederland, ontving een zichtbaar geëmotioneerde Joop deze eervolle onderscheiding. Joop Sinnige is een van de initiatiefnemers achter Stichting De Brug provincie Groningen e.o., die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. Tot op de dag van vandaag is hij actief betrokken bij de stichting, iets waarvoor hij veel respect oogst. Vanwege zijn bijzondere verdiensten en zijn blijvende inzet werd hij geëerd met deze onderscheiding. Joop zelf verwoordde zijn drijfveer treffend: “Al van jongs af aan, toen ik actief was in de zorg, zag ik hoe sport en beweging niet alleen het herstel bevorderen, maar zelfs kunnen voorkomen dat iemand op de intensive care belandt. Dat geeft mij zoveel voldoening, daar sta ik voor en dat draag ik graag over aan anderen.”

Aansluitend werd de Special Olympics Eed uitgesproken door Siewert Smid, een van de sporters van De Brug regio Stadskanaal: “Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al een winnaar.” Vervolgens gaf Anko Lange, sectorhoofd van Politie Groningen, het officiële startsein en brachten de Torch Run-lopers – een groep van ruim vijftig politie- en brandweermensen, samen met twee lopers van Stichting De Brug – de ‘Flame of Hope’ binnen. Na een indrukwekkende ronde door Veendam arriveerden zij bij het evenement, waar onder luid applaus de vlam werd ontstoken. Hiermee werden de Special Olympics Evenementen Noord officieel geopend.

Daarna barstte het feest los. De Toppie Band, bestaande uit tien keyboardspelers met een verstandelijke beperking uit de regio Oldambt, verzorgde samen met de zanger Theo Driessen een spetterend optreden. Na dit gezamenlijke muziekstuk ging Theo solo verder, terwijl alle deelnemers in een vrolijke polonaise door de zaal trokken. De sfeer zat er goed in, en iedereen was enthousiast en energiek voor de start van het sportprogramma.

Tijdens het sportprogramma konden deelnemers zich uitleven op een breed scala aan activiteiten, waaronder bocce, een zeskamp, schijfhockey, fiets- en stepactiviteiten, dans, chippen en putten, werpen, MATP-spellen, boccia, boksen, tafeltennis, basketschieten, wandelen, panna-voetbal en zwemmen. Een bijzonder hoogtepunt was de zwemclinic van oud-olympiër en Special Olympics-ambassadeur Saskia de Jonge. Voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, was er een passende activiteit. Wat deze dag zo speciaal maakte, was de nadruk op meedoen, plezier en ontmoeting. “Iedereen is een winnaar,” en met die gedachte én een welverdiende medaille keerden alle deelnemers trots naar huis.

Elke maand een andere sport

Het openingsevent was de opwarmer voor een jaar lang sportevenementen in de Provincie Groningen. Voor de zomer 2025 zal er een bowling event en voetbal event worden gehouden gevolgd door paardensport, bocce, zwemmen, atletiek, dans, tennis en tal van andere sporten. Het programma zal in maart 2026 worden afgesloten.

Achtergrond

De Special Olympics Evenementen Noord is een initiatief van Stichting De Brug Provincie Groningen (De Brug). De organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Reeds jarenlang de motor achter de organisatie van de tweejaarlijkse Special Olympics Spelen Groningen. Voor de editie 2025-2026 heeft de stichting als doelstellingen: “het meer zichtbaar maken van inclusief sporten” en “plezier voorop bij het sporten”.

