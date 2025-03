BALLOO – Zaterdag 12 april 2025 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een vroege voorjaarswandeling rond het Smalbroekenloopje. De wandeling start om 8.00 uur vanaf de NP Parkeerplaats Schaapskooi Balloo, Crabbeweg 2 bij Balloo en duurt ca. 2,5 uur.

Het Smalbroekenloopje is een van de beekjes van de Drentsche Aa. Het loopje ontspringt in het Ballooërveld, in een zogenaamde stroet en is slechts 1 km lang. Tijdens deze afwisselende wandeling zien we de elementen die het esdorpenlandschap zo bijzonder maken: de es, het beekdal, het dorp en het veld. Hier zijn cultuurhistorie en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het voorjaar laten vogels zich vooral ’s morgens vroeg horen. Ook de ontluikende natuur, bloeiende dotters en andere voorjaarsbodes ontsnappen niet aan de aandacht van de gidsen.

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling. Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Nationaal Park Drentsche Aa