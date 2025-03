Wandelen werkt! in Laude

LAUDE – Op woensdag 2 april organiseren de wandelcoaches een wandeling in Laude.

Startpunt: Natuurbegraafplaats Laude, Ruiten A Kanaal Oost IV 2, 9551 XH Sellingen

LET OP! Deze week zijn er maar 2 afstanden die gelopen worden!

Starttijden: 9 kilometer: 9.15 uur

6 kilometer: 9.45 uur

Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 of app. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Robbert Huitsing en Mannie Kruizenga