Week van het Geld 2025: Escaperoom, presentaties en informatie voor leerlingen van Winkler Prins en Noorderpoort

VEENDAM – In het kader van de Week van het Geld 2025 is afgelopen week op Winkler Prins in Veendam een serie leerzame en interactieve activiteiten georganiseerd om leerlingen bewust te maken van financiële risico’s.

Het thema van de Week van het Geld 2025 is: “Zorg voor je geld, nu en in de toekomst”. Het doel van de activiteiten was om leerlingen meer inzicht te geven in de risico’s en gevolgen van financieel onbezonnen gedrag, zoals het gebruik van leningen, vapen en de verleiding van snel geld verdienen. Door middel van interactieve werkvormen en presentaties werden de leerlingen aangespoord na te denken over verantwoorde keuzes in het omgaan met geld.

Escaperoom: ‘Foute Centen’

Een van de onderdelen was de escaperoom, die speciaal was ingericht in de gymzaal van Winkler Prins. Het thema van de escaperoom, ‘Foute Centen’, richtte zich op ondermijning en de gevaren van financieel misbruik. Elke groep werd begeleid door een professional waaronder BOA’s en jongerenwerkers. Ze hielpen de leerlingen bij het oplossen van puzzels en het ontdekken van verborgen boodschappen over financieel misbruik.

Presentaties voor Leerlingen

Naast de escaperoom werden konden de leerlingen diverse presentaties volgen:

• VKB (Volkskredietbank) ging in op leningen, de gevaren van betalingsdiensten zoals Klarna en de invloed van financieel onverantwoord gedrag op jongeren.

• VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) gaf een presentatie over de financiële gevolgen van verslavingen en drugsgebruik, waarbij nadruk werd gelegd op de risicovolle relatie tussen verslavingen en geldproblemen.

• Halt verzorgde een presentatie over ‘de kosten van snel geld verdienen’. Hier werd ingegaan op de verleiding van snel geld via illegale of risicovolle activiteiten en de vaak langdurige gevolgen daarvan.

Mobiel Media Lab van de politie

Als onderdeel van de Week van het Geld was ook het Mobiel Media Lab van de politie aanwezig. In dit mobiele lab konden leerlingen informele gesprekken voeren met wijk- en jeugdagenten over de gevaren van online geldzaken en de invloed van sociale media op financiële keuzes. Het doel van deze sessies was om met de leerlingen in contact te komen, hen te informeren en hun vragen over geld en veiligheid te beantwoorden.

Samenwerking

De activiteiten van de Week van het Geld zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Veendam, politie Ommelanden-Midden, de BOA’s, HALT, VNN, VKB, Winkler Prins en Noorderpoort.

Bron: Peter Panneman