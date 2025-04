Alzheimercafé in de Blanckenborg

BLIJHAM – Iedere 2e dinsdag van de maand is in Zorgcentrum de Blanckenborg (Eikenlaan 34, Blijham) het Alzheimercafé Oldambt/Westerwolde. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 tot 21.00 uur.

Dinsdag 8 april is er weer het Alzheimer Café in de Blanckenborg te Blijham. Thema: Jong dementie. Gastspreker is Petra Oden. Ze komt vertellen over haar eigen ervaringen toen haar man op jonge leeftijd dementie kreeg.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimercafé terecht. Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting.

Aanvang: 19.00 uur (inloop)

Het programma start om 19.30 – 21.00 uur

Adres: Zorgcentrum De Blanckenborg, Eikenlaan 34, Blijham

Deelname aan het Alzheimercafé is gratis. U krijgt bij binnenkomst gratis een kopje koffie/thee met iets lekkers. In de pauze kunt u aan de bar een glaasje fris of sap kopen.

Femke Wight