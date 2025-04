Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE TIJD | VOORLOPIG GEEN REGEN

Een groot hogedrukgebied ligt op de Noordzee en breidt nog verder uit naar Noorwegen en Zweden. Dat geeft ons een lange serie met zonnige dagen, met per dag wat hogere temperaturen. Het ziet er ook naar uit dat we zeker nog een week geen regen zullen krijgen.

Vandaag is er lokaal eerst nog laaghangende bewolking, maar verder is het vrijwel onbewolkt. En met een zwakke tot matige wind uit noordoost tot oost stijgt de temperatuur tot rond 14 graden.

Morgen is het ook zonnig, alleen is er dan wat meer hoge bewolking. En er is morgen ook meer wind: windkracht 3 tot 5 en ‘s middags vlagen van windkracht 6. De maximumtemperatuur ligt morgen rond 16 graden, de minimumtemperatuur voor komende nacht is +2 graden.

Donderdag en vrijdag gaat de temperatuursstijging door want dan wordt het 18 á 19 graden. Maar in het weekend gaat daar weer 5 graden vanaf want dan draait de wind naar het noordoost tot noord.