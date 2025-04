Cultuurfonds Groningen investeert ruim 71.500 euro in 19 cultuurprojecten

GRONINGEN – Het Cultuurfonds Groningen heeft in het eerste kwartaal van 2025 voor € 71.876 geïnvesteerd in 19 cultuurprojecten in de provincie Groningen. Hieronder lichten we enkele projecten toe die kunnen rekenen op een bijdrage in het eerste kwartaal van 2025. De lijst met toekenningen is bijgevoegd.

Herdenking Vrouwenmars 1945

Stichting Vrouwenmars 1945 ontvangt € 7.500 van het Cultuurfonds Groningen voor het project Herdenking Vrouwenmars 1945. In 1945 moesten 116 verzetsvrouwen ’s nachts gedwongen een mars lopen van Westerbork via Assen door Groningen tot voorbij Grijpskerk. Tegen alle verwachtingen in worden zij na 3 nachten in Grijpskerk vrijgelaten. In het kader van 80 jaar vrijheid wordt dit vrij onbekende verhaal herdacht. Zo kan je een wandeltocht maken met dezelfde route als die de vrouwen hebben gelopen, zijn er kunstwerken ontworpen door Natasja Bennink uit Ezinge en Gert Sennema uit Grijpskerk en verschijnt er een boek over De Vrouwenmars.

Jubileum 125 jaar Sereno – Baflo

De bruisende muziekvereniging Sereno ontvangt € 5.000 voor de viering van haar 125-jarig jubileum. Sereno viert dat door twee evenementen: op 16 mei treedt het orkest op met de band Papa di Grazzi en op 14 juni is er een grote streetparade/taptoe, waarbij ook andere verenigingen uit de noordelijke provincies acte de présence geven.

Theatervoorstelling Kla-di-la-di – Sellingen

De stichting Kleinkunsttheater Holte brengt in samenwerking met Openluchttheater Sellingen op 27 en 28 juni een theaterproductie ten tonele over de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Kla-di-la-di is studententaal voor ‘Klap die laptop dicht’. Na de voorstelling zal dr. Mirjam Plantinga, expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met het publiek in discussie gaan over het thema. Het Cultuurfonds Groningen investeert € 4.000 in dit project.

Documentaire Hart van de Halm – Groningen

Hart van de Halm is een film over de levensloop van strokartonfabriek De Halm. In de documentaire vertellen vijf personages het levensverhaal van de fabriek waaronder een aantal die in de fabriek hebben gewerkt. Regisseur is Saskia Jeulink. Het Cultuurfonds Groningen investeert € 3.000 in deze documentaire.

HIER vindt u een overzicht van de toekenningen in het eerste kwartaal 2025.

Cultuurfonds Groningen

Het Cultuurfonds Groningen behandelt het hele jaar door aanvragen voor verschillende cultuur- en natuurprojecten in Groningen. Zo blijven inspirerende initiatieven in de regio zich ontwikkelen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar meer dan 5.000 projecten en personen door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de financiële bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van donateurs, uit nalatenschappen en samen met onze partners.

Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen, natuurorganisaties en individuele kunstenaars kunnen een bijdrage aanvragen voor hun project. Het Cultuurfonds investeert ook op eigen initiatief in cultuur en natuur én geeft prijzen en studiebeurzen.

Het Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl/groningen