De fases van Operatie Groningen Spoorzone

GRONINGEN, REGIO – Van 10 mei 2025 tot en met 12 juli 2025 vinden grootschalige werkzaamheden aan het spoor in Groningen plaats. Gedurende deze periode rijden er in verschillende fases geen treinen van, naar en via station Groningen. Wanneer reiziger geen gebruik kunnen maken van de trein, zetten NS en Arriva vervangend busvervoer in. De impact op het treinverkeer hebben we weergegeven in 6 fases.

Fase 1: Zaterdag 10 mei en zondag 11 mei

Tijdens het eerste weekend rijden er geen treinen van, naar en via station Groningen. Vervangende bussen worden ingezet tussen Groningen – Groningen Europapark, – Zuidhorn, – Eemshaven en – Delfzijl.

Fase 2: Maandag 12 mei tot en met vrijdag 16 mei

Tijdens werkdagen rijden er geen treinen tussen Groningen – Groningen Europapark. Vervangende bussen worden ingezet.

Fase 3: Zaterdag 17 mei en zondag 18 mei

Tijdens het tweede weekend rijden er geen treinen tussen Groningen – Groningen Europapark en tussen Groningen Europapark – Assen. Vervangende bussen worden ingezet. Dit zijn snelbussen en stopbussen, evenals een pendelbus tussen Haren Transferium en Haren.

Fase 4: Maandag 19 mei tot en met vrijdag 13 juni

Voor een langere periode rijden er geen treinen tussen Groningen – Groningen Europapark. Vervangende bussen worden ingezet, gelijk aan fase 2.

Fase 5: Zaterdag 14 juni tot en met woensdag 9 juli

Voor een langere periode rijden er geen treinen van, naar en via station Groningen. Vervangende bussen worden ingezet tussen Groningen – Groningen Europapark, – Zuidhorn, – Eemshaven en – Delfzijl. Gelijk aan fase 1.

Fase 6: Donderdag 10 juli tot en met zaterdag 12 juli

Tijdens de laatste fase rijden er geen treinen tussen Groningen – Groningen Europapark, – Zuidhorn, – Eemshaven en – Delfzijl. Ook niet tussen Groningen Europapark – Assen, – Veendam en – Bad Nieuweschans. Vervangende bussen worden ingezet. Dit zijn snelbussen en stopbussen, evenals een pendelbus tussen Haren Transferium en Haren.

Actuele reisinformatie

NS en Arriva adviseren reizigers om altijd kort voor vertrek de NS of Arriva Reisplanner te checken voor actuele reisinformatie. Meer informatie over de vervangende bussen en haltes is te vinden op de NS of Arriva website.

De kaarten voor de zes fases vind je bij Operatie Groningen Spoorzone op www.groningenbereikbaar.nl en voor meer informatie over het hele project, kijk je op www.groningenspoorzone.nl.

Provincie Groningen