DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

In de nacht van 29 op 30 maart is tussen 23.00 en 00.30 uur aan de Schonerstraße in Papenburg een lantaarnpaal aangereden. De schade bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker, die vermoedelijk in een VW Polo reed, is doorgereden.

Maandag is tussen 7.25 en 19.00 uur op de parkeerplaats van een kinderdagverblijf aan het Industriegebiet Süd in Papenburg een beige/bruine Hafei bakwagen aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961 – 9260.

Tussen zaterdag 16.00 en maandag 7.30 uur zijn vanaf een bouwplaats aan de Kirchstraße in Papenburg een trilplaat en een veegmachine gestolen. Voor het opladen van de machines is waarschijnlijk een mobiele kraan gebruikt die op de bouwplaats stond. De schade bedraagt 3.000 euro.

Op de parkeerplaats van het medisch centrum aan het Hauptkanal links is vandaag tussen 7.45 en 12.55 uur een gele Skoda aangereden. De wagen heeft voor 3.000 euro schade. De veroorzaker is niet bekend.

Börger

Gisteren is om 17.19 uur een tankstation aan de Hauptstraße in Börger overvallen. De 55 jarige medewerkster werd bedreigd met een mes. De dader is er met de buit, bestaande uit meerdere honderden euro’s, te voet vandoor gegaan. Er raakte niemand gewond. De overvaller droeg donkere kleding en had een blauwe rugzak bij zich. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961 – 9260.

Weener

Op 22 maart is tussen 15.00 en 17.00 uur in de Lidl in Weener de portemonnee uit de schoudertas van een 84 jarige vrouw gestolen. De dader heeft met haar bankpas diverse betalingen verricht. Getuigen worden verzocht zich bij de politie van Weener te melden.

Meppen

Donderdag is tussen 15.00 en 23.45 uur aan de Fullener Straße in Meppen een brievenbus opgeblazen. Hiervoor is vuurwerk gebruikt.

Op 25 maart is tussen 8.00 en 13.00 uur vanaf het terrein van de beroepsschool (BBS) aan de Nöldekestraße een e-scooter van het merk Ninebot gestolen. Het voertuig stond ten tijde van de diefstal op slot.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/949-0.