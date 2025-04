Laatste informatiebijeenkomst Bruggenplan Pekela

NIEUWE PEKELA – Vanavond is in dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela de laatste informatiebijeenkomst over het Bruggenplan.

Zorgen over het (zwaar) verkeer, het groenbeheer en de plek van een nieuwe brug. Die waren er onder meer maandagavond in dorpshuis de Riggel in Boven Pekela bij de tweede van drie presentaties over de visie op het Pekelder Hoofddiep 2040.

Voor dit basisplan voor het ‘Pekelder Daip’, waar de bruggen ook onder vallen, werd onlangs groenlicht gegeven door de gemeenteraad. Een historisch besluit omdat de gemeente de bruggen samen gaat aanpakken met de Dorpscoöperatie.

Wethouder Reiny Kuiper, voorzitter Jetse Woltjer van de Dorpscoöperatie, projectleider Reinder Lanting van de gemeente en mensen van ingenieursbureau Sweco gaven tekst en uitleg aan de bezoekers in De Riggel. Dit jaar gaat er begonnen worden met de werkzaamheden. In Boven Pekela is de start van de aanpak van de beschoeiingen.

Vanavond om 19.00 uur is de laatste informatiebijeenkomst in dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela. Daarvoor kun je je nog aanmelden via www.pekelsgoud.nl of via telefoonnummer van de gemeente: 0597-617555.

Gemeente Pekela