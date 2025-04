Nederland en Frankrijk vragen opnieuw aandacht voor Europese aanpak van zwaar vuurwerk

Misbruik van zwaar vuurwerk vormt voor Nederland maar ook voor andere landen in Europa een groot problemen. Denk bijvoorbeeld aan de explosies die in Nederland plaatsvinden bij woningen en bedrijven, die onder andere gepleegd worden met cobra’s. Om het probleem ook bij de bron aan te pakken, zet Nederland samen met Frankrijk in op acties in Europees verband. Het doel: scherpere maatregelen voor de productie, het verhandelen en het bezit van zwaar vuurwerk uit de categorie F4 en strengere controle op de eisen waar producten met een keurmerk aan moeten voldoen.

Vandaag heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid samen met staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Retailleau, een brief verstuurd aan Eurocommissarissen Brunner en Séjourné waarin zij nogmaals de noodzaak van een gezamenlijke aanpak benadrukken en om actie vragen.

Minister Van Weel:

“We vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp. Dit probleem stopt niet bij onze landsgrenzen, we moeten dit gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben we in februari samen met Frankrijk een non-paper aan de EU Commissie gestuurd. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp op de Europese agenda staat en nu door het Poolse voorzitterschap en de Europese Commissie actief wordt opgepakt. Het maken van afspraken op EU-niveau is wel een proces van de lange adem. Daarom vragen we hier nu opnieuw aandacht voor en blijven we ons hier de komende tijd onverminderd voor inzetten.”

Staatssecretaris Jansen:

“Zwaar vuurwerk hoort niet in handen te komen van mensen die daar niet bevoegd voor zijn. Dat dit wel gebeurt zorgt voor ernstige schade en letsel.” Bron: Rijksoverheid ‘Gerichter handhaven met algeheel vuurwerkverbod’

Vandaag werd ook bekend dat een Kamermeerderheid in zicht is voor een algeheel vuurwerkverbod. Op dinsdag 8 april zal de Tweede Kamer hierover stemmen. De politie juicht een vuurwerkverbod toe en is zich bewust van haar verantwoordelijkheden in de handhaving ervan.

De aanleiding voor het debat over het vuurwerkverbod dat de afgelopen periode is gevoerd, is het geweld met vuurwerk waar de politie en andere hulpverleners mee worden geconfronteerd tijdens de jaarwisseling. Dat kenmerkt zich steeds meer door grenzeloos gedrag en wetteloosheid onder een deel van de bevolking. Politie en hulpverleners zijn vaak het mikpunt van agressie en geweld met vuurwerk. De politie wordt niet alleen bestookt met zwaar verboden vuurwerk, maar ook met consumentenvuurwerk waarvan de gevolgen net zo heftig kunnen zijn. De afgelopen jaarwisseling waren 295 politiemensen en 44 hulpverleners slachtoffer van agressie en geweld.

Om dit diepgewortelde probleem aan te pakken pleitte de politie afgelopen periode nadrukkelijk voor een algeheel vuurwerkverbod als noodzakelijke eerste stap om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen. Gecombineerd met een onverminderde inzet om vuurwerkexplosieven door opsporing van de straat te krijgen en het maken van afspraken met onze buurlanden en Europese regelgeving, aldus Tolga Koklu, landelijk portefeuillehouder in de aanpak tegen vuurwerkexplosieven. ‘Het hele jaar door worden we geconfronteerd met problematiek van zowel consumentenvuurwerk als zwaar illegaal vuurwerk. Denk aan aanslagen met explosies, bekogelingen bij ongeregeldheden en demonstraties en de opslag van vuurwerkexplosieven in woonwijken. Een vuurwerkverbod is dan ook niet een opzichzelfstaande maatregel, maar een voorwaarde om de vuurwerkproblematiek effectief te lijf te gaan en te komen tot een veiliger jaarwisseling.’

Politiemensen op straat hoeven bij een algeheel verbod geen onderscheid meer te maken tussen verschillende types vuurwerk. ‘Bovendien neemt de beschikbaarheid van vuurwerk af doordat consumentenvuurwerk niet meer om de hoek verkrijgbaar is. De drempel om vuurwerk als wapen tegen politie en hulpverleners te gebruiken, wordt fors hoger. Er ontstaat zo een overzichtelijke situatie waarin wij onze collega’s op een verantwoorde manier de straat op kunnen sturen om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. We weten dat deze maatregel pijn doet voor een deel van de bevolking ook al is meer dan 60 procent voor een vuurwerkverbod, maar die paar uur plezier wegen niet op tegen het leed dat in toenemende mate wordt veroorzaakt als gevolg van vuurwerk. Aan burgers en aan hulpverleners. Met een verbod als uitgangspunt kunnen wij ook als werkgever onze collega’s op straat op een veiliger manier hun werk laten doen.’

Enkel handhaving door politie-inzet is niet dé sleutel tot succes bij de invoering van een algeheel verbod, stelt Koklu. ‘We werken aan een concreet handhavingsplan waarin we samen met de gemeenten en andere partners zullen moeten optrekken. Een verbod moet daarnaast door de samenleving worden omarmd om daadwerkelijk tot een veiliger jaarwisseling te komen. Veel mensen zullen eraan moeten wennen en het draagvlak zal daardoor langzaam verder groeien. Onze inzet zal zeker de eerste jaren nog groot zijn, al is de verwachting wel dat er door het verkoopverbod minder vuurwerk in omloop komt waardoor gerichter kan worden gehandhaafd op de zogenaamde relschoppers.’

Strijd tegen illegaal vuurwerk

De politie zet onverminderd in op het zo veel mogelijk van de straat krijgen van vuurwerkexplosieven. Op operationeel niveau werken we daarvoor nauw samen met collega’s uit België en Duitsland om grote en kleinere partijen vuurwerk die illegaal ons land worden binnengebracht op te sporen. Niet alleen wordt er middels concrete opsporingsonderzoeken samen gezocht naar illegaal vuurwerk, ook worden steekproefsgewijs grenscontroles uitgevoerd en wordt er actief gezocht op social media. In de opsporing van illegaal verhandeld vuurwerk wordt nauw samengewerkt met partners zoals de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de inspectie Leefomgeving en Transport.

Internationale samenwerking

Om het probleem van zwaar vuurwerk ook bij de bron aan te pakken werken we in Europees verband samen met andere landen om te komen tot scherpere maatregelen op onder meer het gebied van de productie en het verhandelen en bezit van zwaar vuurwerk. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp op de Europese agenda staat en nu door de Europese Commissie actief wordt opgepakt.

