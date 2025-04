Provincie Groningen ondersteunt innovatieve mkb’ers met MIT-subsidie

GRONINGEN – Vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) kunnen mkb’ers uit de drie noordelijke provincies ondersteuning krijgen bij hun innovatieve project. Voor twee van de subsidies uit dit programma stellen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met het Rijk in 2025 een totaalbedrag van ruim 7 miljoen euro beschikbaar. Dit zijn de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking.



De eerste subsidie, de MIT Haalbaarheid, is vanaf dinsdag 8 april 2025 beschikbaar. De MIT R&D Samenwerking is beschikbaar vanaf dinsdag 10 juni 2025.



Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek

Met de MIT Haalbaarheid kunnen mkb’ers subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Hiermee kunnen zij in kaart brengen of hun innovatieve idee economisch en technisch haalbaar is, voordat zij met het project starten. Met deze subsidie krijgen ondernemers tot 35 procent van de kosten voor bijvoorbeeld materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige vergoed. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per project.



Subsidie voor noordelijke ondernemers die samenwerken aan een onderzoeks- en ontwikkelingsproject

De subsidie MIT R&D Samenwerking is vanaf 10 juni beschikbaar voor ondernemers die samen aan een onderzoeks- en ontwikkelingsproject werken. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van een nieuw (prototype) product, dienst of proces. Er is subsidie beschikbaar tot 35 procent van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.



Bereid jouw aanvraag voor de MIT Haalbaarheid alvast voor

Alle informatie over de subsidieregelingen staat op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie aanvragen voor de MIT Haalbaarheid kan via www.snn.nl/mith2025 vanaf 8 april 2025.

Provincie Groningen