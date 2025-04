Veendam krijgt vrijheidsboom

VEENDAM – De gemeente Veendam krijgt een herdenkings-/vrijheidsboom. Die zal komen nabij het gemeentehuis. De locatie is bewust gekozen. De boom moet zicht krijgen op de deur waar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers naar binnen werden gebracht door gemeentebode Berend Eenjes. De gemeenteraad diende hiervoor gisteravond, tijdens de raadsvergadering, een motie in.

ChristenUnie-raadslid Ammy van Eerden diende de motie namens alle fracties in. Het voorstel werd ook omarmd door het college van burgemeester en wethouders. Met het nieuwe en aangenomen voorstel wil de raad de Veendammer oorlogshelden meer zichtbaar maken.

Van Eerden vertelde dat herdenken en doorgeven van lokale oorlogsgeschiedenis belangrijk is voor bewustwording bij huidige en toekomstige generaties. Veendam heeft een rijke verzetsgeschiedenis, met vele moedige verzetsstrijders, onder wie Berend Eenjes. Die hield tijdens de bezetting onderduikers verborgen op zolder van het gemeentehuis en vervalste persoonsbewijzen om mensen te redden.

De herdenkings-/vrijheidsboom is een duurzame manier om 80 jaar bevrijding en vrijheid in Veendam te markeren. “Het is van belang om lokale geschiedenis te markeren en door te geven aan toekomstige generaties. De herdenking van 80 jaar vrijheid is een belangrijk moment om het besef van vrijheid te versterken en door te geven aan toekomstige generaties, met de erkenning dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De oorlogen in het verleden én het heden laten zien hoe kwetsbaar vrijheid kan zijn.”

Bij de boom komt een zuil (‘Deze boom is ter nagedachtenis 80 jaar vrijheid in Veendam’) met uitleg over het verzet, met in het bijzonder Berend Eenjes, die bijdraagt aan het bewustzijn van de lokale geschiedenis op deze locatie. Ook wordt een digitale link toegevoegd op de zuil die bezoekers de mogelijkheid biedt om meer te leren over Berend Eenjes en het bredere verzet in Veendam. © gemeente Veendam.

Bron: Peter Panneman