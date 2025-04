Vrouw gewond bij steekincident Groningen

GRONINGEN – Op het Cascadeplein in Groningen heeft vanochtend een steekincident plaatsgevonden. Eén persoon raakte hierbij gewond en is ter behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer, een 47-jarige vrouw uit Tolbert, raakte omstreeks 07:15 uur gewond. Zij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is op dit moment onbekend wat de aanleiding is voor het incident.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. Ze spreken met getuigen en bekijken camerabeelden. De verdachte is ter plaatse niet meer aangetroffen en er is op dit moment nog niemand aangehouden.

Signalement verdachte:

Postuur: Normaal

Lengte: Groter dan 1.75 meter

Kleding: Donkere bovenkleding en donkerkleurige spijkerbroek

Schoeisel: Sportschoenen

Opvallende afbeelding op de rug: Groen of geel stiksel/opdruk

Meer informatie

Heeft u het incident zien gebeuren? Of heeft u iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van het Cascadeplein vanochtend tussen 07:00 en 07:30 uur? Dan komt de politie graag met u in contact. Bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Deelt u uw informatie liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Politie Groningen