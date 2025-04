80 jaar Vrijheid in de Bibliotheek – Vier mee in Westerwolde!

WESTERWOLDE – In 2025 herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan organiseren de Groningse bibliotheken in april en mei allerlei activiteiten rondom vrijheid, in de breedste zin van het woord. Zo kun je in Bibliotheek Ter Apel meedoen aan ‘Leen een levend boek’ of kun je borduren op oude ansichtkaarten. Iedereen is welkom!

Verhalenpad ‘Die eland is van mij’

Zaterdag 19 april t/m zondag 8 juni, Kamp de Beetse

Ga samen met je kinderen of kleinkinderen op avontuur en wandel het Verhalenpad van Die eland is van mij, op basis van het boek van Oliver Jeffers! Volg de route bij Kamp de Beetse en loop langs de prachtige bladzijden van het verhaal. Langs het pad staan leuke vragen en opdrachten die het verhaal van Wilfred en zijn eland tot leven brengen. Dit verhaal laat op een grappige en mooie manier zien wat vrijheid betekent. Kun je iets of iemand echt bezitten? Of is het belangrijker om dingen los te laten en anderen vrij te laten?



Borduren ‘Geef kleur aan vrijheid’

Dinsdag 29 april, 10.00 – 12.00 uur, bibliotheek Ter Apel

Schuif aan tijdens deze creatieve inloopactiviteit voor jong en oud. Gebruik kleurrijk draad om zwart-wit foto’s, ansichtkaarten of illustraties tot leven te brengen. Ontdek hoe je met naald en draad een mooi en persoonlijk kunstwerk kunt maken.

Borduren ‘Geef kleur aan vrijheid’

Woensdag 30 april, 14.00 – 16.00 uur, bibliotheek Blijham

Schuif aan tijdens deze creatieve inloopactiviteit voor jong en oud. Gebruik kleurrijk draad om zwart-wit foto’s, ansichtkaarten of illustraties tot leven te brengen. Ontdek hoe je met naald en draad een mooi en persoonlijk kunstwerk kunt maken.

Leen een levend boek

Zaterdag 3 mei, 10.30 – 12.30 uur, bibliotheek Ter Apel

Tijdens ‘Leen een levend boek’ leen je geen boeken maar mensen. Bezoekers kunnen in de bieb van Ter Apel in gesprek gaan met mensen die zij normaal gesproken niet zo snel ontmoeten, zoals een vluchteling, een boswachter of transgender persoon. Onder het genot van thee en versnaperingen!



Filmavond ‘Hidden Figures’

Vrijdag 9 mei, 19.15 – 21.30 uur, bibliotheek Vlagtwedde

‘Hidden Figures’ is het onvertelde verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson, drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA. Ze waren het brein achter een van de grootste operaties in de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf, de verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in beweging bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties om groots te dromen.

Filmmiddag ‘Chicken Run’

Woensdag 21 mei, 15.00 – 16.30 uur, bibliotheek Bellingwolde

Een ogenschijnlijk doodgewone kippenboerderij op het platteland van York, maar achter het prikkeldraad heerst ware terreur. Het kippenhok lijdt onder het schrikbewind van de gierige boerin mrs. Tweedy. Zo eindigt elke kip die niet op tijd een ei legt onverbiddelijk in de pan. Nu heeft ze het plan opgevat om kippenpasteitjes te gaan verkopen, maar de kippen pikken het niet langer. Onder aanvoering van Ginger komen ze in opstand. Na talloze vluchtpogingen komt er onverwacht redding. De stoere haan Rocky werkt voor een circus en denkt de aangewezen persoon te zijn om de kippen even te leren vliegen.

Maak samen een vrijheidsslinger

In alle bibliotheken in Westerwolde kun je vanaf 14 april meehelpen om een vrijheidsslinger te maken. Wat betekent vrijheid voor jou? Kom langs in de bibliotheek en draag met jouw boodschap bij aan de groeiende Vrijheidsslinger! Schrijf, teken of kleur jouw idee van vrijheid op een vlaggetje en help de slinger steeds langer te maken. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Terwijl je jouw creativiteit kwijt kunt, inspireer je anderen en ontstaat er misschien zelfs een mooi gesprek. Samen maken we een kleurrijk kunstwerk van verbinding en vrijheid.

Meer activiteiten in de regio

Naast de activiteiten van Bibliotheek Westerwolde, organiseren de Groningse bibliotheken nog veel meer activiteiten rondom het thema vrijheid. Een bijzonder hoogtepunt zijn de Vrijheidscolleges, waarin vier bekende sprekers hun persoonlijke verhalen over vrijheid delen. Ook is er ruimte voor vragen en tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

⦁ Evgeniy Levchenko op 14 april in Bibliotheek Zuidhorn

⦁ Wilma Geldof op 15 april in Bibliotheek Veendam

⦁ Jessica van Geel op 16 april in Bibliotheek Delfzijl

⦁ Lev Avitan op 17 april in Bibliotheek Stadskanaal

Kijk voor het volledige programma op www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid

De activiteiten die de Groningse Bibliotheken organiseren zijn onderdeel van ‘80 jaar vrijheid Groningen’. ‘80 jaar vrijheid Groningen’ is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Lilian Zielstra