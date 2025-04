Activiteiten rondom 80 jaar vrijheid in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – In 2025 herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om hierbij stil te staan organiseren de Groningse bibliotheken in april en mei allerlei activiteiten rondom vrijheid, in de breedste zin van het woord. Zo kun je in Bibliotheek Oude Pekela een vrijheidsslinger knutselen en bijdragen aan het gezamenlijke dagboek van Bibliotheek Oude Pekela. Iedereen is welkom!

Wat betekent vrijheid voor jou? Kom langs in de bibliotheek en draag met jouw boodschap bij aan de groeiende Vrijheidsslinger! Schrijf, teken of kleur jouw idee van vrijheid op een vlaggetje en help de slinger steeds langer te maken.

Iedereen kan meedoen, jong en oud. Terwijl je jouw creativiteit kwijt kunt, inspireer je anderen en ontstaat er misschien zelfs een mooi gesprek. Samen maken we een kleurrijk kunstwerk van verbinding en vrijheid.

Praktische informatie:

Datum: 14 april t/m 2 mei

Tijd: doorlopen tijdens openingstijden bibliotheek

Locatie: Bibliotheek Oude Pekela

Deelname: gratis, ook als je geen lid bent.

Maaike Hermse