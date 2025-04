Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN ZACHTER | WEEKEND WEER KOELER

De zon heeft het vandaag voor het zeggen, al kunnen er net als gisteren wel weer een paar kleine stapelwolken gaan ontstaan. Vanochtend is het door de oostenwind nog redelijk fris en vanmiddag is er zelfs windkracht 4 tot 5, maar dan wordt het 16 of 17 graden.

Vanavond daalt het tot ongeveer 10 graden en vannacht tot een minimum van 3 á 4 graden. Overdag stijgt het morgen tot ca. 19 graden. Ook dan is het zonnig en ook droog: de vochtigheid ligt in de middag tussen 30 en 40%. De wind is morgen meest matig, windkracht 3 tot 4.

Vrijdag draait de wind tijdelijk naar het noordoosten en dan kan het nog 19 of 20 graden worden, maar later op vrijdag wordt minder warme lucht aangevoerd. In het weekend zakt het op zaterdag terug naar 13 tot 15 graden en naar 10 tot 12 graden op zondag. Er is dan ook weer kans op vorst aan grond. Wel blijft het op lange termijn vrij zonnig. En droog.