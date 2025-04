Expositie “Oorlog en Bevrijding – 80 jaar Vrijheid Groningen” in Onstwedde

ONSTWEDDE – Het noorden van Nederland is een unieke regio met een gezamenlijke geschiedenis van de periode 1940 tot 1945. Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland vertelt de bezoekers hierover: een aangrijpend verhaal in een moeilijke tijd. In het historische gebouw van KleinKunstTheater Holte is een unieke en bijzondere expositie ingericht over de oorlog en bevrijding 1940-1945.

Te zien is een fraaie expositie met foto’s, verhalen en toelichting, voorwerpen en films over de gebeurtenissen in onze provincie in de jaren 1940-1945 over de streek Westerwolde en dan met name de voormalige Gemeente Onstwedde en omgeving. Dit alles belicht vanuit het noordelijke perspectief.



In de presentaties is aandacht voor de gebeurtenissen tijdens de oorlog en de bevrijding 1940-1945 van de regio, de dorpen in een gedeelte van de voormalige Gemeente Onstwedde en omgeving. Over mobilisatie, werkkampen, het verzet, verzetsmensen en oorlogsslachtoffers. Over de rol van het vliegtuig, de betekenis van de radio, de kerkklokken. Over de voedselvoorziening en evacuees. Over de bevrijding van onze regio, het terugtrekken van de bezetter. Hoe na hevige beschietingen en gevechten de geallieerden onze provincie hebben bevrijd. Er zijn diverse oude filmjournalen te zien. Speciaal voor deze expositie zijn een aantal nieuwe filmdocumentaires gemaakt waarin ooggetuigen inmiddels op

respectabele leeftijd hun verhaal vertellen van wat zij hebben meegemaakt tijdens de oorlogsjaren. Het is belangrijk dat deze verhalen bewaard blijven nu het nog kan.



Het KleinKunstTheater Holte is een gebouw met een belangrijke historie. Met de bouw werd rond het jaar 1920 begonnen. Het historische gebouw is nu in gebruik als theater en dorpshuis. De unieke locatie van het voormalige verenigingsgebouw is momenteel in transitie naar cultureel centrum. Deze bijzondere plek wordt gebruikt voor diverse activiteiten.



Met het thema Bevrijding is er april/mei 2025 in en om de het gebouw tijdens de expositie van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland van alles te zien en te beleven met een uitgebreid programma van muziek, theater, toneel en film. In deze bijzondere omgeving van authentiek Gronings erfgoed in het hart van het prachtige gebied Westerwolde komen de verhalen tot leven! In de Museumwinkel zijn boeken en dvd’s te koop, dit alles over de periode oorlog en bevrijding. Aan de leestafels kunt u boeken en brochures inzien. Voor vragen staan de museumvrijwilligers u graag te woord.

In het gezellige Museumcafé zijn diverse consumpties verkrijgbaar, ook kunt u daar op afspraak terecht voor een heerlijke lunch.

Expositie ‘Oorlog en Bevrijding – 80 jaar Vrijheid Groningen’

11 april t/m 5 mei 2025 open op vrij/zat/zon 10-17 uur, toegang expositie gratis

Gebouw KleinKunstTheater – Holte 58 – 9591 VR Onstwedde

www.bevrijdingsmuseumnoordnederland.nl

www.kleinkunsttheaterholte.nl

Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland/Jan Bleeker