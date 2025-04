Feestelijke bouwstart 39 appartementen Abel Eppensstraat in Appingedam

APPINGEDAM – Vandaag is de bouw van 39 duurzame appartementen aan de Abel Eppensstraat in

Appingedam officieel van start gegaan. In het gezelschap van een aantal toekomstige bewoners onthulden Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis) en wethouder Annalies Usmany-Dallinga het bouwhekdoek. Met de onthulling zijn de bouwwerkzaamheden door aannemer Paas B.V. nu echt begonnen. De oplevering van de appartementen wordt verwacht in de tweede helft van 2026.



Van circulaire sloop naar duurzame nieuwbouw

De 42 woningen die eerder op deze plek stonden, zijn afgelopen zomer circulair gesloopt. Ze maken plaats voor 39 duurzame appartementen ontworpen door Adema Architecten. De appartementen hebben twee of drie slaapkamers en een individuele berging. Ook komen er gezamenlijke voorzieningen, zoals een kleine stalling met oplaadpunten die plek biedt voor een aantal extra scootmobielen, voldoende parkeergelegenheid en een groene binnentuin met mozaïekbanken van cementloos beton en hergebruikte tegels.



Comfortabel en modern wonen

De bouw van de appartementen wordt uitgevoerd door aannemer Paas B.V., die zich inzet voor een hoogwaardige en duurzame realisatie van het project. Er wordt gewerkt met onderhoudsarme-, duurzame- en levensduur verlengende materialen. Zo wordt onder andere voor de gevels een innovatief en volledig circulair systeem toegepast, waarbij bakstenen droog gestapeld worden. Vleermuizen checken via de gevel in bij het ‘vleermuizenhotel’. Een mooie, rustige plek in het dak waar ze kunnen verblijven.

Naast deze onzichtbare, duurzame toevoeging zijn ook de zonnepanelen op het dak vanaf de straat bijna niet te zien. De warmtepompen zorgen voor een aangenaam binnenklimaat, ongeacht het seizoen. Laura Broekhuizen: “De nieuwe appartementen dragen bij aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk en bieden een comfortabele en moderne woonomgeving voor huidige en toekomstige bewoners. We hebben bij de plannen veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige leefomgeving, met voorzieningen zoals een binnentuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.”



Perspectief voor bewoners

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga spreekt enthousiast over de nieuwbouw: “Met deze nieuwe appartementen werken we verder aan de versterkingsopgave in Opwierde. Samen met bewoners en betrokken partijen gaan we voor een veilige en duurzame toekomst.”

Groninger Huis

Foto’s: Jan Zeeman