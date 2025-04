Gemeente Pekela en het Nut verdelen beheer van de volkstuinen

PEKELA – De gemeente Pekela en het departement Oude Pekela van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (het Nut) hebben nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van de volkstuinen in Oude en Nieuwe Pekela.

Het Nut beheerde jarenlang beide volkstuincomplexen. Voortaan richt het Nut zich alleen nog op de volkstuinen aan de Achterweg in Oude Pekela. De volkstuinen bij Oud-Alteveer in Nieuwe Pekela komen onder beheer van de gemeente.

Een deel van het volkstuincomplex aan de Achterweg was van de gemeente. Voor een symbolisch bedrag van 1 euro koopt het Nut de grond van de gemeente en neemt ook voor de komende tien jaar het beheer weer op zich.

Duidelijkheid voor tuinders

Kor Langerhuizen van het Nut: ‘Een tijdje geleden hebben we aangeklopt bij de gemeente Pekela. In de huidige vorm was het voor ons niet meer haalbaar om het beheer voor de volkstuinen voort te zetten. We zijn blij dat we hierover nieuwe afspraken hebben kunnen maken. Mensen die tuinieren doen dat vaak jarenlang. Met de nieuwe afspraken kunnen we onze tuinders duidelijkheid geven voor de komende jaren.’

Gezond voedsel

Burgemeester Jaap Kuin: ‘De gemeente Pekela vindt het belangrijk dat mensen gezond leven. Zelf gezond voedsel kunnen verbouwen hoort daarbij. De volkstuinen zijn een belangrijke spil in sociale contacten en hebben een maatschappelijke functie. Door de nieuwe afspraken zorgen we ervoor dat de volkstuinen in Oude Pekela de komende tien jaar blijven bestaan.”

Volkstuinen Nieuwe Pekela

Het Nut beheerde ook de volkstuinen aan het Oud-Alteveer in Nieuwe Pekela. Het beheer van dit complex wordt overgedragen aan de gemeente. De tuinders zijn hierover geïnformeerd. De gemeente wil de komende tijd samen met deze groep tuinders een goede beheervorm zoeken.

Volkstuin huren

Pekelders die interesse hebben in het huren van een volkstuin kunnen contact opnemen met Kor Langerhuizen voor een volkstuin in Oude Pekela (06-29918394) of met de gemeente voor een volkstuin in Nieuwe Pekela (0597-617555).

Gemeente Pekela